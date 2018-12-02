Крымский мост снесет природа — волонтер

Керченский мост снесет природа, полагает волонтер / Скриншот видео с youtube.com

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай считает, что построенный Российской Федерацией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) снесет природа.

Крымский мост не простоит долго, рассказал активист во время чата на Главреде.

"Этот мост построен на пустотах, в сейсмически активной зоне. К тому же, он стоит в месте, где частично замерзает море, и происходит ход льда. Все специалисты предупреждают, что этот мост рано или поздно развалится", — отметил он.

По словам собеседника, на спутниковых снимках уже видно, что есть определенное смещение Керченского моста, а это несет опасность экологии региона, людям, которые там проживают, акватории моря.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Его снесет природа. Если этот мост еще будет стоять, когда Крым вернется под юрисдикцию Украины, то нашей задачей будет — минимизировать экологические негативные последствия разрушения этого сооружения", — добавил Гай.

Волонтер полагает, что Крымский мост, "возможно, нужно будет осторожно разбирать, проводить водолазные работы, смотреть, что те идиоты наделали в Керченском проливе".

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.