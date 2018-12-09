Эксперт рассказал о "золотой акции" Путина в войне на Донбассе

9 декабря 2018, 04:47

Украинцам нужно показать, кто в их доме хозяин, полагает блогер.

Активист полагает, что у Владимира Путина в войне на Донбассе есть
У Владимира Путина в войне на Донбассе есть "золотая акция", сообщил активист / Reuters

Блогер, известный также своей волонтерской деятельностью, Юрий Касьянов считает, что в войне на Донбассе у президента РФ Владимира Путина есть "золотая акция" — он решает каким будет противостояние.

Минский процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины "был мертворожденным с самого начала", рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, "войну можно остановить только войной".

"Уже даже российские деятели признают, что минский процесс мертв. Так почему же у нас, даже видя, что "Минск" уже сыграл свою роль и на большее вряд ли способен, продолжают талдычить мантру о безальтернативности и пользе Минских соглашений?..", — задался вопросом активист.

Читайте такжеПутин готовит полномасштабную войну с Украиной"В этой войне у Путина была и остается "золотая акция". Именно Путин решает сегодня, быть войне или не быть, какой этой войне быть… ", — заявил Касьянов.

Блогер полагает, что "до тех пор, пока мы не перехватим инициативу, пока не покажем, кто в нашем доме хозяин, пока не дадим врагу по зубам, никакие форматы не будут действенными".

Ранее волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай говорил Главреду, что что России на Донбассе нужны самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для поддержания дестабилизации ситуации в регионе.

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Донбасс война Владимир Путин Минские соглашения минский процесс Юрий Касьянов
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