Волонтер объяснил, зачем России "Л/ДНР"

России нужны "Л/ДНР" для поддержания дестабилизации ситуации в регионе, полагает волонтер / Reuters

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай считает, что Российской Федерацией нужны самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для поддержания дестабилизации ситуации в регионе.

РФ пытается не допустить вступления стран бывшего СССР в НАТО и сопротивляется этому, рассказал активист во время чата на Главреде.

"Россия профукала страны Балтии, ей не удалось совершить переворот в Черногории, но она понемногу "работает" с Молдовой — этот конфликт длится уже годами, сейчас — и с Украиной, и Грузией", — заявил он.

Собеседник подчеркнул, что РФ постоянно угрожает тем, что может начать новый конфликт, новую агрессию. "Такие длительные конфликты являются средствами дестабилизации региона, средствами постоянного воздействия", — добавил Гай.

Читайте также"Дебильная" идея России по Украине провалилась — волонтер"Когда у вас в любую секунду может снова начаться гуманитарная катастрофа или война, особенно если вы — демократическая страна, это всегда создает большие проблемы и трудности во внутренней политике. И Российская Федерация этот прием очень удачно использует. Все это, в том числе и "ЛНР" и "ДНР" — это плацдармы для нее", — сказал волонтер. Ранее сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев говорил, что за последние пять лет Россия вложила в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") более 10 млрд долларов.