Трагически погиб известный украинский химик

Украинский ученый погиб, по предварительным данным, в пятницу.
В Одессе возле своего дома на улице Маразлиевской трагически погиб кандидат химических наук, профессор Александр Захария.
По предварительной версии, ученого в пятницу вечером, 7 декабря, сбил автомобиль, написал его друг Владимир Геник в Facebook.
По его словам, погибший ученый был патриотом.
"Трагически погиб Александр Захария — ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек…", — отметил автор.
Напомним, Александр Захария родился 30 мая 1947 года, был профессором кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Ильи Мечникова. Также ученый работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.