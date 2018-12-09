Трагически погиб известный украинский химик

Александр Захария погиб / Скриншот с facebook.com/volodymyr.genyk

В Одессе возле своего дома на улице Маразлиевской трагически погиб кандидат химических наук, профессор Александр Захария.

По предварительной версии, ученого в пятницу вечером, 7 декабря, сбил автомобиль, написал его друг Владимир Геник в Facebook.

По его словам, погибший ученый был патриотом.

"Трагически погиб Александр Захария — ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек…", — отметил автор.

Александр Захария погиб / Скриншот с facebook.com/volodymyr.genyk

Напомним, Александр Захария родился 30 мая 1947 года, был профессором кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Ильи Мечникова. Также ученый работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.