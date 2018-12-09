Главную елку страны начали украшать иллюминацией - фото с высоты

Установленную ранее на Софийской площади в центре Киева главную елку страны начали украшать праздничной иллюминацией, сообщает 112.ua

В это воскресенье дерево оснастили необходимыми гирляндами, а игрушками будут украшать в рамках следующего этапа.

Также коммунальщики приводят в порядок территорию вокруг ели - чистится снег, убирается лед, устанавливаются конструкции для праздничного городка.

Напомним, в Европе и Америке накануне новогодних праздников вошел в моду новый тренд – черные елки, которые украшают черно-белыми гирляндами, шарами и снежинками.