"Все так делали": Филарет откровенно рассказал о сотрудничестве с КГБ

Патриарх Филарет / apostrophe.com.ua

Патриарх Филарет заявил о том, что во времена СССР сотрудничал с КГБ, который контролировал всю церковь.

"В Советском союзе церковь была под контролем КГБ. Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников, и поэтому церковь существовала в таких условиях", - сказал Филарет в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, обоснованы ли обвинения со стороны РПЦ именно в его адрес в сотрудничестве с КГБ, он сказал: "Дело в том, что не было ни одного епископа, который бы не имел контактов с ними. Если он не имел, то не был епископом. Поэтому, если кто-то из тех архиереев скажет, что он не имел контактов, то это значит, что он говорит неправду… Я – не исключение, все так делали".

Напомним, ранее Филарет ответил на обвинения в шантаже при выборе главы ПЦУ.