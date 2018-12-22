Выборы главы ПЦУ: Филарет ответил на обвинения в шантаже

Патриарх Филарет / youtube.com

Накануне Объединительного собора по созданию Православной церкви Украины митрополита Луцкого и Волынского Михаила просили снять свою кандидатуру.

Как заявил патриарх Филарет, при этом никто не шантажировал митрополита, а его уговаривали так поступить для сохранения единства церкви.

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", - сказал Филарет в комментарии Радио Свобода.

Напомним, ранее митрополит Михаил заявил о том, что перед началом Объединительного собора его шантажировал патриарх Филарет с требованием снять свою кандидатуру с выборов главы Православной церкви Украины.