Выборы главы ПЦУ: Филарет ответил на обвинения в шантаже

22 декабря 2018, 11:20

Если бы единства не было, то не было бы и Собора, подчеркнул патриарх Филарет.

Патриарх Филарет
Патриарх Филарет / youtube.com

Накануне Объединительного собора по созданию Православной церкви Украины митрополита Луцкого и Волынского Михаила просили снять свою кандидатуру.

Как заявил патриарх Филарет, при этом никто не шантажировал митрополита, а его уговаривали так поступить для сохранения единства церкви.

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", - сказал Филарет в комментарии Радио Свобода.

Напомним, ранее митрополит Михаил заявил о том, что перед началом Объединительного собора его шантажировал патриарх Филарет с требованием снять свою кандидатуру с выборов главы Православной церкви Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
патриарх Филарет автокефалия Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:43
"Прекратите агрессию": в УПЦ МП сделали неожиданное заявление о войне на Донбассе
12:24
Украинцев с 1 января лишат донорских органов
11:55
Коболев пожаловался на долги и заговорил о проблемах с закупкой газа Видео
11:44
"Это как отметить юбилей батиной тачки": Порошенко высмеяли за празднование годовщины Ан-225
11:20
Выборы главы ПЦУ: Филарет ответил на обвинения в шантаже Видео
11:06
В Киеве пройдет марш в честь дня рождения Бандеры 1 января
10:50
"Мерзопакостный бандеровский режим" и "бешеные пиндосы": боевик Черный Ленин повеселил новым спичем Видео
10:26
Адвокат рассказал о новом демарше Сенцова в российской тюрьме Видео
10:00
Квартирные аферисты открыли охоту на жилье новости компании
09:53
Кремль приступил к поглощению Беларуси мнение
09:35
В Украине подскочили цены на водку, хлеб и колбасу
09:17
Культ личности Путина в России окончательно умер мнение
08:58
Кравчук обозначил сроки вступления Украины в Евросоюз
08:25
На украинском телеканале заметили двойника скандальной путинской пропагандистки
07:56
Правительство США приостановило работу
07:37
Новый год 2019: гороскоп от Павла Глобы и не только Видео
07:22
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
07:05
Астролог спрогнозировал уступки Путина по Украине Видео
07:04
Закуски на Новый год: торт печеночный, отборные рецепты Видео
07:03
Как понять, накручивает ли газовый счетчик дополнительную стоимость Фото
06:46
Как поздравить с Днем зимнего солнцестояния на словах и в красивых картинках Фото Видео
06:30
Российский политолог оценила вероятность скорого свержения Путина Видео
06:15
Стало известно, какие знаки Зодиака лучшие семьянины
06:11
Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках Фото Видео
05:50
Выжженная планета: ученые рассказали о необратимом сценарии гибели Земли Видео
04:00
Биткоин сдулся: экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году Видео
03:01
Сутенер устроил расстрел клиентов, защищая проститутку
02:10
Названы гонорары Кати Осадчей и Юрия Горбунова в новогоднюю ночь Видео
01:30
В Киеве пьяный коп ограбил 12-летнюю школьницу
00:40
Ядерная угроза: военный эксперт рассказал о нарушении Россией "ракетной сделки" Видео
21 декабря, пятница
23:49
Модель-скандалистка прошлась голой по Ватикану: опубликованы фото 18+ Фото
23:09
В Голливуде снимут новый "Один дома" с Маколеем Калкиным
22:29
Усик рассказал, кто виновен в коме нокаутированного Гвоздиком Стивенсона
22:28
"Мимо санкций": итальянские компании поставляют оборудование в Крым - СМИ Видео
22:19
В Латвии нашли документы агента КГБ на иерарха Московского патриархата
21:56
"Фактор сдерживания": эксперт оценил шансы Украины на восстановление ядерного потенциала Видео
21:38
Мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона
21:15
В Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивших людей в метро
20:58
Скандал в Виннице: учительнице начали угрожать после комментария о создании ПЦУ Видео
20:38
Волкер прокомментировал вариант с отключение России от платежной системы SWIFT
20:22
Банкиры рассказали, что будет с курсом доллара перед Новым годом
19:53
"Раскол" и "столкновение верующих": РФ выдвинула новый церковный ультиматум Украине Видео
19:20
Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания Фото
18:47
Депутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"
18:28
Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты Фото Видео
18:18
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России Видео
17:55
"Тайное" соглашение с РФ: в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации"
17:47
Медведчук на росТВ рассказал, о чем разговаривал с Путиным Видео
17:39
Новогодние "игрушки, свечи и хлопушки"…от магазина Цитрус новости компании
17:27
Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять