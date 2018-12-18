День рождения Филарета в Украине отпразднуют на государственном уровне

Филарет / apostrophe.com.ua

90-летие почетного патриарха созданной Православной церкви Украины Филарета, которое он отмечает 23 января, в 2019 году в Украине отпразднуют на государственном уровне.

Об этом сообщается в проекте постановления № 9234 "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году", принятом Радой.

В приложении к документу указаны 135 памятных дат. В 2019 году будут отмечаться 100 лет со дня провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, 1000 лет с начала правления князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, 200 лет со дня премьеры пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

Также в Украине будут отмечать 80 лет со дня провозглашения независимости Карпатской Украины и 90 лет со дня первого Конгресса националистов, на котором была создана Организация украинских националистов.

Кроме того, в следующем году отметят пять лет со дня освобождения Мариуполя, Славянска, Краматорска, Авдеевки, Марьинки и других населенных пунктов на Донбассе.

Ранее сообщалось, что СБУ в ближайшие дни вызовет настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) на допрос.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.