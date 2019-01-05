Погода на Сочельник: синоптики рассказали, какие области Украины завалит снегом

На Сочельник в Украине прогнозируют снег / svit24.net

В воскресенье, 6 января, в Украине во многих областях ожидается снег, температура до -13.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ночью в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской области и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем почти во всех областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -4 до -9, в восточной части Украины до -12, днем от -2 до -7, на крайнем юге страны около 0; в Карпатах в течение суток от -8 до -13.

Напомним, ранее народный синоптик рассказал о погоде в январе.