Депортированная из России журналистка Бойко пожаловалась на ощущения "грязной использованной тряпки"

Бойко теперь не нравится ни в Украине, ни в России / Фото: Вконтакте/Елена Бойко

Обвиняемая в государственной измене украинская журналистка Елена Бойко, которую накануне выслали с территории России, заявила, что украинцы на российской территории абсолютно беззащитны, а СБУ сотрудничает с спецслужбами РФ.

"Хотелось бы, чтобы и Путин, и Лавров присмотрелись к своим сотрудникам, потому что я понимаю, что это не на уровне рядовых сотрудников", - цитирует Бойко PolitRussia.

Журналистка убеждена, что ее депортация будет иметь негативные последствия для международного имиджа России.

"Это огромный удар по имиджу России, в первую очередь. Потому что фраза "Россия своих не бросает", нет она их не бросает, она их просто выплевывает. Прожевывает и выплевывает в руки СБУ. К сожалению, это будет иметь очень негативные последствия. И хотелось бы, чтобы высшее руководство России все-таки знало об этом и приняло какие-то меры. Это далеко не первый и не последний случай", - сказала она.

Бойко посоветовала украинцам, который прячутся на территории России, бежать оттуда как можно быстрее. Она заявила, что даже ей с поддержкой журналистов и депутатов не удалось доказать свою правду.

"Скажем так, поскольку эти люди еще менее защищены, чем я. За меня встали и друзья-журналисты, и политики, и депутаты Госдумы, и омбудсмен. И при всем при том, меня вышвырнули, как грязную использованную тряпку. Я бы советовали всем этим людям, как можно скорее удирать из России. потому, что к сожалению президент говорит одно, а люди, которым он поручил выполнять свои вот эти задания, они не просто их не выполняют, они их саботируют, они их извращают, они уничтожают имидж России. Поэтому я советую всем разбегаться оттуда, пока не поздно", - подытожила арестантка.

Как ранее сообщалось, выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко суд Харькова принял решение заключить под стражу.

Напомним, ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, проживающую с 2014 года в РФ и разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене.