Депортированная из России журналистка Бойко пожаловалась на ощущения "грязной использованной тряпки"

16 января 2019, 21:50

Украинка заявила, что РФ ее "прожевала и выплюнула в руки СБУ".

Бойко теперь не нравится ни в Украине, ни в России / Фото: Вконтакте/Елена Бойко

Обвиняемая в государственной измене украинская журналистка Елена Бойко, которую накануне выслали с территории России, заявила, что украинцы на российской территории абсолютно беззащитны, а СБУ сотрудничает с спецслужбами РФ.

"Хотелось бы, чтобы и Путин, и Лавров присмотрелись к своим сотрудникам, потому что я понимаю, что это не на уровне рядовых сотрудников", - цитирует Бойко PolitRussia.

Журналистка убеждена, что ее депортация будет иметь негативные последствия для международного имиджа России.

"Это огромный удар по имиджу России, в первую очередь. Потому что фраза "Россия своих не бросает", нет она их не бросает, она их просто выплевывает. Прожевывает и выплевывает в руки СБУ. К сожалению, это будет иметь очень негативные последствия. И хотелось бы, чтобы высшее руководство России все-таки знало об этом и приняло какие-то меры. Это далеко не первый и не последний случай", - сказала она.

Бойко посоветовала украинцам, который прячутся на территории России, бежать оттуда как можно быстрее. Она заявила, что даже ей с поддержкой журналистов и депутатов не удалось доказать свою правду.

"Скажем так, поскольку эти люди еще менее защищены, чем я. За меня встали и друзья-журналисты, и политики, и депутаты Госдумы, и омбудсмен. И при всем при том, меня вышвырнули, как грязную использованную тряпку. Я бы советовали всем этим людям, как можно скорее удирать из России. потому, что к сожалению президент говорит одно, а люди, которым он поручил выполнять свои вот эти задания, они не просто их не выполняют, они их саботируют, они их извращают, они уничтожают имидж России. Поэтому я советую всем разбегаться оттуда, пока не поздно", - подытожила арестантка.

Как ранее сообщалось, выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко суд Харькова принял решение заключить под стражу.

Напомним, ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, проживающую с 2014 года в РФ и разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:33
Социологи выяснили место Порошенко в президентском рейтинге после Томоса
22:20
Грудастая звезда соцсетей похвасталась ухоженным задом на пляже: опубликованы фото Фото
21:58
СМИ вычислили, кто поедет в Израиль на "Евровидение" от России
21:50
Депортированная из России журналистка Бойко пожаловалась на ощущения "грязной использованной тряпки" Видео
21:27
Послы стран ЕС согласовали санкции против "Боширова" и "Петрова"
21:21
Новый сезон "Орла и решки" заинтригует провокациями о красотах мегаполисов
20:49
В Раде предложили осудить Тимошенко за газовые договоры с Россией
20:28
"И тут обманул": Гончаренко разочаровал ненастоящим костюмом клоуна на ток-шоу
19:53
Запорожский митрополит УПЦ МП сравнил местную власть с Гитлером
19:42
Крещенские купания: Стало известно, где в Киеве можно будет окунаться на Крещение Видео
19:21
"Из-под суда - на выборы": Насиров начал "поход" в президенты
19:01
Боевики обстреляли грузовик с бойцами ВСУ: много раненых Видео
18:26
Суд Харькова арестовал депортированную из России журналистку Бойко
18:14
Королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество" - СМИ
18:02
В НФ предложили утвердить День памяти Героев, погибших в результате российской агрессии
17:45
Стало известно, сколько в Украине не хватает патрульных полицеских
17:04
"Петина тысяча", или Как Порошенко собирается выиграть выборы мнение
16:52
Украинцам начнут давать субсидии "живыми" деньгами прямо перед выборами Видео
16:32
На Крещатике запылало заброшенное здание: опубликовано фото, видео Фото Видео
16:21
"В хозяйстве пригодится": Жители Днепра крадут мусорные баки ради квашеной капусты и соленых арбузов
15:40
Взрыв на химзаводе в России: число пострадавших возросло, названы версии ЧП Фото Видео
15:08
Жесткие меры: Facebook "закрутит гайки" на политической рекламе из-за выборов в Украине выборы
14:51
Смертельный взрыв в Магнитогорске: стала известна судьба жильцов поврежденной многоэтажки Фото Видео
14:50
"Волочкова номер 2": Настя Каменских разозлила сеть фото оголенных ягодиц
14:46
Гройсман предложил урезать заоблачные зарплаты руководства "Нафтогаза"
14:45
"Болен манией величия": социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко Видео
14:20
Песков описал, как ругается Путин: "кровь стынет" Видео
13:55
В России на химзаводе прогремел мощный взрыв: разрушено здание, есть пострадавшие Фото Видео
13:33
Суд над пленными моряками: Киев выдвинул Москве ультиматум Видео
13:32
Солистка группы Kazka показала аппетитные ягодицы в бикини
13:03
"Мы живем в свободной стране": в ПЦУ рассказали, что Рада собирается делать с УПЦ МП Видео
12:41
"Готовьте нижнее белье с начесом": вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы Видео
12:32
Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч Видео
12:16
Виктор Павлик Фото Видео досье
11:43
Социолог сказал, кого Путин может назначить преемником Видео
11:27
"Ноги встретились, грудь в шпагате": Волочкова озадачила сеть фото в майке на голое тело
11:18
"Удар, выстрелы в голову": появились подробности нападения на офицера полиции в Харькове Фото Видео
11:17
Сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина: что известно Видео
10:47
Суд Москвы вынес решение по всем украинским морякам Видео
10:40
"Остались щепки": в Сети появились снимки разрушенного важного объекта в Донецке Фото Видео
10:35
"Старик и его сиделка": Петросян увез молодую любовницу в Испанию
10:19
"Границ нет": в Харькове неизвестные стреляли в полицейского, а после сбежали в Киев Фото Видео
10:00
Владимир Кличко прокомментировал свое "возвращение на ринг" Видео
09:49
Махровая уголовщина на выборах выгодна и власти, и оппозиции мнение
09:41
Девушка дня Instagram: сексуальная экс-подружка Эда Вествика Джессика Серфати Фото
09:41
"Потом можете пожаловаться": украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил Видео
09:30
Экс-посол США оценил вероятность сдачи Крыма России за мир на Донбассе Видео
09:05
На Харьковщине мужчину, выбросившего сына из окна, отпустили под домашний арест Видео
09:00
Реванш "американца": курс доллара в Украине снова рванул вверх Видео
08:35
Синоптики спрогнозировали погодные неприятности ряду областей Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять