Во Львове суд принял решение по выдворенной из России журналистке Бойко

18 января 2019, 00:18

Депортированную украинку арестовали на два месяца.

елена бойко
Бойко дали два месяца ареста / Фото: Facebook/ Управление Службы безопасности Украины по Львовской области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для украинской журналистки Елены Бойко, которую накануне депортировали из России за нарушение режима пребывания на территории государства.

"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток", - сообщила в Facebook пресс-служба управления Службы безопасности Украины по Львовской области.

Как известно, депортировали Бойко в связи с тем, что она не оформила должным образом документы и с 2016 года проживала в России нелегально. После решения суда она отказалась оплатить штраф в пять тысяч рублей, а также купить самостоятельно билеты в Украину, поэтому выдворение было принудительным.

Как ранее сообщалось, выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко суд Харькова принял решение заключить под стражу.

Позже Бойко заявила, что украинцы на российской территории абсолютно беззащитны, а СБУ сотрудничает с спецслужбами РФ.

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