Лопатачелендж: Зеленский призвал украинцев выходить на улицы и чистить Украину

Владимир Зеленский / Украина нова

Шоумен Владимир Зеленский призвал граждан выходить на улицу, брать лопаты в руки и расчищать Украину от снега, пока "украинские политики беззаботно завтракают в Давосе". Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Давайте почистим страну. Начнем со снега", - с таким призывом шоумен запустил новый флешмоб с хэштегом #lopatachallenge. На видео еще несколько человек с лопатами очищают улицу от снега.

Напомним, 21 января политическая партия "Слуга народа" провела свой первый съезд, на котором было принято решение выдвинуть лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.