Эксперт рассказал, как именно Кремль пытается разобщить и запугать украинцев

Российские правоохранители на фоне Кремля / УНИАН

Российская Федерация применяла, применяет и будет применять против Украины террористическую тактику мелких провокаций - чтобы напугать украинцев.

Соответствующее мнение высказался замглавы "Украинского института исследования экстремизма" Богдан Петренко, сообщает портал "Обозреватель".

По мнению эксперта, тактика мелких провокаций очень выгодна Кремлю - в отличие от тактики крупных терактов.

"Они мобилизовали бы общество. А так это (мелкие провокации - "Главред") приводит к формированию у населения постоянной мысли о том, что Украина в опасности. К формированию чувства отсутствия безопасности и гарантий ее со стороны государства", – полагает Петренко.

Как высказался эксперт, на сегодняшний день в Кремле сосредоточили все силы на том, чтобы уничтожить у украинцев доверие к органам госвласти и атомизировать общество.

Напомним, ранее эксперт оценил перспективу широкомасштабной войны с Россией, а политолог оценил новую тактику Кремля по Украине.