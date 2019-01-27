Эксперт рассказал, как именно Кремль пытается разобщить и запугать украинцев

По мнению специалиста, власти России имеют четкую тактику по расшатыванию ситуации в Украине.
Российская Федерация применяла, применяет и будет применять против Украины террористическую тактику мелких провокаций - чтобы напугать украинцев.
Соответствующее мнение высказался замглавы "Украинского института исследования экстремизма" Богдан Петренко, сообщает портал "Обозреватель".
По мнению эксперта, тактика мелких провокаций очень выгодна Кремлю - в отличие от тактики крупных терактов.
"Они мобилизовали бы общество. А так это (мелкие провокации - "Главред") приводит к формированию у населения постоянной мысли о том, что Украина в опасности. К формированию чувства отсутствия безопасности и гарантий ее со стороны государства", – полагает Петренко.
Как высказался эксперт, на сегодняшний день в Кремле сосредоточили все силы на том, чтобы уничтожить у украинцев доверие к органам госвласти и атомизировать общество.
Напомним, ранее эксперт оценил перспективу широкомасштабной войны с Россией, а политолог оценил новую тактику Кремля по Украине.