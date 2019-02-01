В поджоге венгерского центра на Закарпатье нашли российский след - The Guardian

Мануэль Оксенрайтер / Getty Images

Немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер подозревается в организации поджога венгерского культурного центра на Закарпатье в феврале 2018 года. К такому выводу пришел суд в польском Кракове.

Как пишет The Guardian, в заговоре участвовали три польских экстремиста и немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, имеющий связи с ультраправой партией "Альтернативная Германия" (AfD), а также с рядом дружественных Кремлю российских новостных агентств.

Их задача состояла в том, чтобы провести операцию "под чужим флагом" на западной Украине: сжечь венгерский культурный центр и заставить все выглядеть так, как будто украинские националисты несут за это ответственность.

Михал Прокопович, польский крайне правый активист, заявил в суде, что ему заплатил 1500 евро за организацию атаки Мануэль Оксенрайтер. Прокоповичу сейчас грозит до 12 лет тюрьмы за подстрекательство к терроризму, но польский суд до сих пор отказывался выдвинуть обвинение Оксенрайтеру, который отрицает свою причастность.

Известно, что Оксенрайтер редактирует крайне правый немецкий журнал Zuerst!, а также пишет колонки на сайте аналитического центра российского предпринимателя Константина Малофеева. Оксенрайтер известен своими прокремлевскими взглядами. Он сотрудничал с российским неонацистом Александром Дугиным в центре Katehon. Кроме того, Оксенрайтер неоднократно принимал участие в российских пропагандистских телешоу, а также, по данным СМИ, занимался поиском европейских "наблюдателей" на псевдореферендумы и "выборы" в оккупированных Крыму и Донбассе. Журналист также имел давние связи с польскими крайне правыми силами.

Напомним, пожар в Ужгороде в феврале 2018 года ухудшил и без того непростые отношения между Украиной и националистическим правительством Виктора Орбана в Венгрии. Венгерские власти тогда поспешили обвинить украинских националистов в этом инциденте, а также в течение нескольких месяцев блокировали усилия Украины по сближению с НАТО из-за разногласий по языковому закону.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что доказательства, представленные судом в Кракове, показывают "сложность и масштаб российских гибридных методов". "Европе пора задуматься о том, как они могли бы противостоять Москве, которая делает все, что хочет на территории свободных стран", – отметил Климкин.

Напомним, нападение, в том числе поджог, на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде было осуществлено дважды. По данным фактам в полиции возбудили уголовное дело.

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что преступления являются заказными.