"Морозов отморозился": рязанский сенатор не явился на дуэль с нардепом Березой

Береза ждал соперника, вызвавшего его на дуэль, в условленном месте, то тот не пришел / Фото: НВ

Российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, вопреки обязательствам и обещаниям, не приехал на дуэль с народным депутатом Бориславом Березой, которую сам и инициировал.

"1 февраля 2019 года. 12-00. Я под ВР, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился", - сообщил украинский политик в Facebook.

Береза заявил, что Морозов вызвал его на дуэль, затем он, согласно кодексу, выбрал место, но россиянин струсил и не явился.

"Загадочная история. Человек сначала предлагает дуэль. Говорит: "Любое место, оружие за вами". Говорю: "Отлично. Выбрал". Человек говорит: "Да нет, меня в Украину не пустят. У вас там закон такой, от 16 до 60 не пускают". А я ему: "Так вам же 62". А он: "Я не могу поехать без разрешения Совета Федерации". Понятно, что Совет Федерации не отпустит, кто ж отпустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там", - сказал Береза.

1 февраля 2019 года. 12-00. Я под ВР, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился. Опубликовано Бориславом Березой Пятница, 1 февраля 2019 г.

Накануне Береза принял вызов члена Совфеда РФ, вызвавшего его на дуэль после инцидента со Скабеевой Нардеп пошутил, что в качестве оружия выбирает танк Т-72УА.

Позже Береза заявил, что ждет Морозова "в пятницу, 1 февраля, в 12.00 возле центрального входа Верховной Рады", где намерен "отвоспитать" его "вожжами, или оглоблей".