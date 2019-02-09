Съемки виллы Авакова в Италии: в Украине задержали организатора акции "Кто заказал Катю Гандзюк"

В субботу вечером, 9 февраля, в аэропорту Борисполь задержали одного из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", члена Нацкорпуса Назария Кравченко.

Как рассказал сам Кравченко в Facebook, при пересечении паспортного контроля по нему высветился индекс "і", однако он не может точно назвать причину.

"Хорошо шо ничего не подбросили .... а нужно им видео с акции, которое скоро обнародуем ... также после акции, в нам разбили авто и украли "рюкзаки"! Возможно тоже кому-то нужно гоупро", - подчеркнул активист.

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Позже Кравченко сообщил, что его все-таки пропустили в Украину. Он также связал свое задержание со съемками виллы Арсена Авакова в Италии, разместив банер с фото главы МВД и подписью: "Кто снимал мою виллу в Италии?".

Как рассказал блогер Антон Ходза, в Италии полиция отпустила активистов, которые обклеили виллу Авакова плакатами с фото убитых украинскими активистами.

"Параллельно в Борисполе задержали Кравченко, который вернулся из Италии, где активисты повесили на заборе итальянской виллы Авакова напоминание о нерасследовании нападения на активистов. По нашей информации, требуют видео с камеры гоу-про", - сказано в сообщении блогера в Facebook.

Напомним, ранее активисты обвинили полицейских в жестоком избили участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".