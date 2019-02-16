Порошенко встретится с вице-президентом США

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в субботу, 16 февраля, он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщил телеканал 112 Украина.

"Направления нашего разговора будут идти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и поддержки реформ", - сказал Порошенко.

Он отметил, представители Украины намерены в целом обсудить указанные вопросы с американской делегацией в ходе конференции.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов для увеличения финансовой помощи Украине до $700 млн.