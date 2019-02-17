У Путина прокомментировали слова Порошенко о непрекращении стрельбы на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Заявление президента Петра Порошенко о намерении Киева не прекращать военные действия на Донбассе не связано с реальностью и является частью его предвыборной кампании.

Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в комментарии RT.

"Это заявление никак не связано с реальностью. Слова Порошенко призваны оправдать обстрелы Донбасса в рамках его предвыборной кампании. С одной стороны, он показывает себя патриотом, который пытается вернуть Донбасс, отвоевать его и сражается за Украину. С другой - намекает избирателям, что ключи от мира в его руках. То есть, по его плану, уставшие от войны люди поймут, что Порошенко переизберется и наконец-то война закончится. И он на это неоднократно намекает. Тем не менее все эксперты уже давно сходились во мнении, что в рамках предвыборной кампании будет обострение на Донбассе. Его мы сейчас и наблюдаем", - сказал Безпалько.

Накануне Порошенко заявил, что Украина не может прекратить военные действия. "Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - сказал он.

За последние сутки боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил (ООС) погиб, еще один получил ранения.