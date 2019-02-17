Экс-представитель НАТО объяснил, почему Трамп не пойдет войной на РФ из-за Украины

Флаги РФ и США / Reuters

США не начнут боевых действий против России из-за Украины, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп не видит, чтобы Киев "сам был в состоянии откровенной войны с РФ"..

Такое мнение высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью Апострофу.

"Левые СМИ пишут о том, что он пожал руку Путину, а до него Меркель пожала, Макрон пожал, Трамп пожал третьим, но показывают только его. Что он должен был сделать? Ударить Путина в нос? Начать войну с Путиным из-за Украины, несмотря на то, что Украина сама имеет дипломатические отношения и бизнес-отношения с Россией? Так вы воюете с Россией или не воюете? Для Америки это тоже не понятно", - сказал Табах.

Накануне немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Германия и Франция отказали Украине в 2008 году в приеме в НАТО с оглядкой на интересы РФ, однако сегодня "многие" считают это решение ошибкой.

Ранее Петр Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду на получение от США всех видов вооружений.

"У нас была очень детальная встреча с вице-президентом (США Майклом Пенсом). Он в самом начале подчеркнул, что Украина является надежным стратегическим партнером США, мы твердо надеемся на сотрудничество, в том числе, в оборонной сфере, на поставки в Украину всех видов вооружений", - сказал Порошенко.