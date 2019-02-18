Журналист рассказал, как стоит бороться с пропагандой Кремля на оккупированном Донбассе

Дети из прифронтовой зоны и Сергей Жадан / Дозор Афиша

Детей, проживающих и в прифронтовой полосе зоны ООС, и на временно оккупированной территории Донбасса, нужно активно вывозить на экскурсии в свободные украинские города, которые они никогда не видели.

Соответствующее мнению в интервью порталу "Факты" высказал военный корреспондент канала "1+1" Андрей Цаплиенко. "Маленькие дети относятся ко всему, как к игре. Они очень быстро переключаются с одних идеалов на другие. Обратите внимание, как дети дружат. В детской тусовке друзья легко становятся врагами и наоборот. В их отношениях нет полутонов. Есть только черное и белое, плюс и минус. И они легко меняются местами", — считает он.

Цаплиенко также утверждает, что и многие взрослые, пересекающие линию разграничения со стороны Донецка и Луганска, общаются с украинскими журналистами на КПВВ и не скрывают, что прислушиваются к новостям из Украины.

Напомним, ранее были названы две версии агитпропа Путина по поводу войны РФ против Украины. До этого сообщалось о том, что российская пропаганда уничтожает сознание украинцев.





