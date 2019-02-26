В Крыму на мосту вывесили громадный баннер: "Россия - вон" - опубликовано фото

Тот самый баннер / facebook.com/dogrujol

В День крымского сопротивления российской оккупации, 26 февраля, на мосту в Симферополе вывесили большой баннер с лозунгом: "Россия — вон! Крым — наш дом".

Соответствующее сообщение опубликовал руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в социальной сети Facebook.

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фотографии - Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 года, в 05:00 утра. Сопротивление продолжается!", − написал он.

Напомним, ранее российский ученый назвал очень серьезную проблему Крымского моста. Другой эксперт позднее рассказал, почему Россия во время строительства этого моста нарушила свое же законодательство.