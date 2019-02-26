"Манипуляции журналистов": В Укроборонпроме высказались по скандалу в оборонке с окружением Порошенко

Укроборонпром / УНИАН

В госконцерне Укроборонпром отказались комментировать оценивать содержание данных, обнародованной журналистами в программе Наші гроші, поскольку те скрыли источники ее получения.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госконцерна. Кроме того, они утверждают, что журналисты программы манипулировали при изложении разрозненных данных.

Читайте такжеУкроборонпром усилил ВСУ новыми мощными БТР и самолетами"Одновременно сообщаем, что тематика программы, в частности, о деятельности компании Оптимумспецдеталь, свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг.", − заявили в Укроборонпроме.

Кроме того, в госконцерне подчеркивает, что в рамках этих уголовных производств предоставляют правоохранителям все необходимые данные."В соответствии с законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия", − отметили в Укроборонпроме.

Напомним, ранее Главред подготовили публикацию, обобщающую все, что ныне известно о контрабанде на оборонке людей из окружения Порошенко. Далее, после этого расследования лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Порошенко. Позже лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал принять соответствующий закон и, более того, призвал к казнь Порошенко путем расстрела. Представители президента оперативно дали свой комментарий по поводу скандала.