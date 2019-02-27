Волонтер раскрыл, как на Донбассе уничтожили группу диверсантов боевиков

На Донбассе военные почти полностью ликвидировали группу диверсантов боевиков, сообщил волонтер / Reuters

На Донбассе несколько дней назад в районе операции Объединенных сил украинские военнослужащие почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу боевиков численностью более 10 человек — ликвидированы шесть террористов, а четыре — ранены.

В операции по уничтожению диверсантов принимали участие две совсем разные команды из Вооруженных Сил Украины и не понесли потери, написал волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

По его данным, одна команда с помощью беспилотника обнаружила диверсантов и накрыла минометным огнем (использовала незапрещенное Минскими соглашениями вооружение калибром 82 мм), а другая команда применила очень хороший снайперский калибр.

"На одном из участков… неоднократно фиксировалась ДРГ противника… По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия…", — отметил активист.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.