Волонтер объяснил, как Россия может использовать "смертельную болезнь" Пасечника

РФ может использовать информацию о смертельной болезни Леонида Пасечника в своих целях, полагает волонтер / sevdon.net

Cведения о том, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник смертельно болен могут быть неправдивыми и использоваться властями Российской Федерации для обоснования подготовки ему замены.

На захваченной части Луганской области происходит активизация, там действительно произошли какие-то изменения, рассказал волонтер, экс-боец антитеррористической операции на Донбассе, офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого заменили, поскольку в псевдореспублике был конфликт интересов разных силовых групп, и подавляющее количество проблем возникало из-за потоков контрабанды.

Читайте также"Смертельная болезнь Пасечника": назван возможный новый главарь "ЛНР""…Если бывшего главаря вернут, то можно будет говорить, что одна из силовых групп победила…", — полагает активист.

Ранее появилась информация, что Леонид Пасечник неизлечимо болен — врачи говорили, что ему осталось жить от 3 до 6 месяцев. Власти РФ якобы уже проводят консультации насчет кандидатуры нового лидера "ЛНР".

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске разгорелся конфликт между тогда еще главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Игорем Корнетом.

Вооруженные люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики "ДНР" и ФСБ РФ. Позже стало известно, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения российской армии.

После этого Плотницкий написал заявление об отставке "по состоянию здоровья". В республике прошли "выборы", ее главарем стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.