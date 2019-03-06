"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ

6 марта 2019, 13:09

Он уверен, что будет большой ошибкой продолжать разделение различных эпизодов агрессии России.

Флаги
Когда закончится противостояние с РФ / Факты

Во время чата на Главреде эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара оценил перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, особое внимание уделив вопросу Крыма в этом контексте.

"С одной стороны, так называемые Минские договоренности были подписаны под угрозой военного поражения, поэтому они не касались вопроса Крыма. С другой стороны, ни политическая элита до выборов президента, ни после прихода Порошенко к власти не отреагировала на аннексию Крыма и начало войны в Донбассе в соответствии с Конституцией и Законом Украины "Об обороне", – напомнил он.

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и КрымаУказанные правовые рамки определяют то, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась с блокировки военных частей в Крыму и затем продолжилась на территории Донецкой и Луганской областей. То есть война началась с Крыма – и, пока не вернутся все территории в состав Украины, мы постоянно в состоянии войны, пояснил эксперт.

"Впрочем, де-юре между нами не происходит вооруженного конфликта, и таким не воспринимает его международное сообщество. Вспомним последнюю резолюцию ПАСЕ, где очередной акт агрессии РФ в Черном море 25 ноября определен как противоречивый, с точки зрения права, инцидент. Эта же резолюция не назвала захваченных моряков военнопленными", – констатировал Хара.

Он уверен, что будет большой ошибкой продолжать разделение различных эпизодов агрессии России, в частности, разделять Крым и Донбасс. Вполне понятно, что Россия не будет соглашаться на включение вопроса Крыма в повестку дня переговоров о прекращении агрессии, которую она тоже не признает.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войной"Итак, мы должны понять, что конфликт с РФ будет длиться годами, пока все территории не вернутся в состав Украины. Отделение этих вопросов граничит с преступлением. Крым есть и будет весомым фактором реальной опасности для Украины, Черноморского региона и европейского континента. Наша задача – убеждать западных партнеров, что Крым является не только тюрьмой для украинцев, где системно нарушают права человека, но и крупнейшей в мире военной базой, которая угрожает не только Украине и странам вне зоны НАТО, но и, собственно, странам-членам ЕС и НАТО", – отметил эксперт.

Более того, Крым является плацдармом для расширения российского присутствия в стратегически важном для США и Европы ближневосточном регионе, подчеркнул он. По его словам, пока Крым не вернется в состав Украины, он будет оставаться серьезной политикой безопасности угрозой.

Хара перечислил три условия прекращения войны:

  1. Капитуляция Украины, что является невозможным ввиду настроения украинцев и способность защищать государство;
  2. Россия теряет ресурсы для ведения агрессивной войны;
  3. В Кремле доходят до понимания, что цена покорения Украины слишком высока.

"Сейчас действующие санкции существенно подрывают ресурсную базу агрессии (за годы войны с Украиной из российской экономики выведено 325,5 млрд долларов), но поддержка рядовыми россиянами путинского режима и существующая денежная "подушка" дают возможность еще некоторое время продолжать агрессивный курс", – отметил эксперт.

Читайте такжеПочему Украина должна обменять вступление в НАТО на окончание войныЦена агрессии возрастает, но в понимании Путина она является умеренной, чтобы вернуться на геополитическую сцену, считает он. Поэтому победа Украины, по его мнению, заключается в избежании существенного военного поражения в случае широкомасштабного вторжения, усилении сектора безопасности и обороны (интенсивное доведение ВСУ до стандартов НАТО), таких политических реформах, которые гарантируют стремительный экономический рост, улучшение благосостояния и дополнительные ресурсы на оборону.

На дипломатическом фронте Киеву придется противодействовать большому давлению, направленному на поиск "компромисса" с РФ, а также вынесения за скобки вопроса Крыма.

"Таким образом, победа в большей степени зависит от Киева, чем от тех, кто нас поддерживает на Западе, или Москвы, – резюмировал Хара. – Нет разницы, в каком формате вести переговоры с Россией. Самое главное – содержание переговоров. Сейчас в Кремле считают, что могут вернуть себе Украину спустя определенное время. Очевидно, что хотя болезненные санкции и политические маневры Запада доставляют беспокойство Москве, но их явно недостаточно, чтобы получить немедленный результат".

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Украина Крым аннексия Крыма Минские соглашения Александр Хара оккупация Донбасса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:20
Кабмин не будет продлевать контракт с Коболевым
13:09
"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ Видео
12:42
В полотенцах на голое тело: Maruv и Леся Никитюк устроили танцы под Siren Song, жаркое видео Видео
12:27
Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019 Фото Видео
12:08
Избиение матери и брата Дудя: в России полиция через полгода завела дело
11:53
"Если муж запил": эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоить ему президентства Видео
11:30
"Горели тысячи квадратов": под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар Фото
11:26
Наталья Холоденко стала мамой во второй раз
11:16
"Противостояние антициклона и циклона": синоптик предупредила о погодных неприятностях и похолодании Видео
11:12
Обошла Цукерберга: Forbes назвал самого молодого миллиардера в истории Видео
11:00
Киев объяснил, что будет делать в случае провала переговоров по транзиту газа Видео
10:59
Девушка дня Instagram: красотка с завидной фигурой Кери Леонова Фото
10:30
Американский капитан объяснил, почему отношения РФ и Беларуси "омрачились"
10:22
Путин теряет власть над россиянами мнение
09:56
ПЦУ пожаловалась в ООН и ОБСЕ на давление Видео
09:45
"Пугачеву по гриве видно": Игорь Николаев показал фото с Примадонной 35-летней давности
09:20
"Живут в мире лжи": Подервянский "проехался" по россиянам Видео
09:12
Миллиарды "Нибиру": европейские ученые вычислили количество опасных для Земли планет Видео
08:45
Диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте
08:37
Отмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушание мнение
08:24
Чат із політичним аналітиком Олександром Донієм
08:20
"Главный фактор": аналитик объяснил, почему в Украине снижается курс доллара
08:09
Борщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщ
07:50
"От 2 до 13 градусов тепла": синоптики рассказали о температурном разнобое в Украине Видео
07:39
Восьмерка как женские прелести: зачем и кто придумал 8 Марта как праздник Видео
07:25
Хищения в оборонке: Игорь Гладковский пожаловался на перемены в жизни из-за скандала Видео
07:16
Тарас Загородний: Европейцы продали бы Украину Москве за три копейки, чтобы решить свои вопросы
06:58
Порошенко зря решил "поиграть мускулами" мнение
06:33
"Девальвация гарантирована": эксперт предрек нерадужную перспективу гривне Видео
06:01
Волна успеха: астролог рассказал, какие знаки Зодиака в марте ждут лавры победителей Видео
05:27
Прикрыла грудь чашкой: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной
05:12
Русские вымрут, как динозавры – польские СМИ
05:06
Скандал за скандалом сотрясают Украину накануне выборов – Politico
05:02
Секс-игрушки в подарок на 8 Марта: как подобрать и купить
04:31
Когда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски Видео
04:02
Выборы дают Украине шанс навсегда оторваться от России – индийские СМИ
03:34
Психологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на измену
03:15
"Весьма хитро": социолог объяснил, зачем Садовый снялся с выборов 2019 Видео
02:42
"Есть чем гордиться!": Анфиса Чехова показала аппетитные формы в купальнике
01:58
Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей Фото Видео
01:22
"Осталась бы нищей": музыкальный критик одобрил отказ Maruv от Евровидения
00:39
The Prodigy рассказали о будущем группы после смерти вокалиста
00:17
Швыряют куски сыра в лицо: Сеть взорвал странный флешмоб
05 марта, вторник
23:56
"Главное, чтобы не рухнул": эксперт пояснил, что Украине делать с Крымским мостом
23:31
Румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней
23:05
Tayanna указала на причину, заставившую ее отказаться от Евровидения
22:41
В США требуют рассекретить госзаказ Укроборонпрома Видео
22:15
Google учел жалобы депутатов Госдумы об украинском Крыме на картах
22:13
Американский генерал пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия
21:29
"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и Жванецким
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться