"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ

Когда закончится противостояние с РФ / Факты

Во время чата на Главреде эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара оценил перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, особое внимание уделив вопросу Крыма в этом контексте.

"С одной стороны, так называемые Минские договоренности были подписаны под угрозой военного поражения, поэтому они не касались вопроса Крыма. С другой стороны, ни политическая элита до выборов президента, ни после прихода Порошенко к власти не отреагировала на аннексию Крыма и начало войны в Донбассе в соответствии с Конституцией и Законом Украины "Об обороне", – напомнил он.

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и КрымаУказанные правовые рамки определяют то, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась с блокировки военных частей в Крыму и затем продолжилась на территории Донецкой и Луганской областей. То есть война началась с Крыма – и, пока не вернутся все территории в состав Украины, мы постоянно в состоянии войны, пояснил эксперт.

"Впрочем, де-юре между нами не происходит вооруженного конфликта, и таким не воспринимает его международное сообщество. Вспомним последнюю резолюцию ПАСЕ, где очередной акт агрессии РФ в Черном море 25 ноября определен как противоречивый, с точки зрения права, инцидент. Эта же резолюция не назвала захваченных моряков военнопленными", – констатировал Хара.

Он уверен, что будет большой ошибкой продолжать разделение различных эпизодов агрессии России, в частности, разделять Крым и Донбасс. Вполне понятно, что Россия не будет соглашаться на включение вопроса Крыма в повестку дня переговоров о прекращении агрессии, которую она тоже не признает.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войной"Итак, мы должны понять, что конфликт с РФ будет длиться годами, пока все территории не вернутся в состав Украины. Отделение этих вопросов граничит с преступлением. Крым есть и будет весомым фактором реальной опасности для Украины, Черноморского региона и европейского континента. Наша задача – убеждать западных партнеров, что Крым является не только тюрьмой для украинцев, где системно нарушают права человека, но и крупнейшей в мире военной базой, которая угрожает не только Украине и странам вне зоны НАТО, но и, собственно, странам-членам ЕС и НАТО", – отметил эксперт.

Более того, Крым является плацдармом для расширения российского присутствия в стратегически важном для США и Европы ближневосточном регионе, подчеркнул он. По его словам, пока Крым не вернется в состав Украины, он будет оставаться серьезной политикой безопасности угрозой.

Хара перечислил три условия прекращения войны:

Капитуляция Украины, что является невозможным ввиду настроения украинцев и способность защищать государство; Россия теряет ресурсы для ведения агрессивной войны; В Кремле доходят до понимания, что цена покорения Украины слишком высока.

"Сейчас действующие санкции существенно подрывают ресурсную базу агрессии (за годы войны с Украиной из российской экономики выведено 325,5 млрд долларов), но поддержка рядовыми россиянами путинского режима и существующая денежная "подушка" дают возможность еще некоторое время продолжать агрессивный курс", – отметил эксперт.

Читайте такжеПочему Украина должна обменять вступление в НАТО на окончание войныЦена агрессии возрастает, но в понимании Путина она является умеренной, чтобы вернуться на геополитическую сцену, считает он. Поэтому победа Украины, по его мнению, заключается в избежании существенного военного поражения в случае широкомасштабного вторжения, усилении сектора безопасности и обороны (интенсивное доведение ВСУ до стандартов НАТО), таких политических реформах, которые гарантируют стремительный экономический рост, улучшение благосостояния и дополнительные ресурсы на оборону.

На дипломатическом фронте Киеву придется противодействовать большому давлению, направленному на поиск "компромисса" с РФ, а также вынесения за скобки вопроса Крыма.

"Таким образом, победа в большей степени зависит от Киева, чем от тех, кто нас поддерживает на Западе, или Москвы, – резюмировал Хара. – Нет разницы, в каком формате вести переговоры с Россией. Самое главное – содержание переговоров. Сейчас в Кремле считают, что могут вернуть себе Украину спустя определенное время. Очевидно, что хотя болезненные санкции и политические маневры Запада доставляют беспокойство Москве, но их явно недостаточно, чтобы получить немедленный результат".