"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ

Он уверен, что будет большой ошибкой продолжать разделение различных эпизодов агрессии России.
Во время чата на Главреде эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара оценил перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, особое внимание уделив вопросу Крыма в этом контексте.
"С одной стороны, так называемые Минские договоренности были подписаны под угрозой военного поражения, поэтому они не касались вопроса Крыма. С другой стороны, ни политическая элита до выборов президента, ни после прихода Порошенко к власти не отреагировала на аннексию Крыма и начало войны в Донбассе в соответствии с Конституцией и Законом Украины "Об обороне", – напомнил он.
Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и КрымаУказанные правовые рамки определяют то, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась с блокировки военных частей в Крыму и затем продолжилась на территории Донецкой и Луганской областей. То есть война началась с Крыма – и, пока не вернутся все территории в состав Украины, мы постоянно в состоянии войны, пояснил эксперт.
"Впрочем, де-юре между нами не происходит вооруженного конфликта, и таким не воспринимает его международное сообщество. Вспомним последнюю резолюцию ПАСЕ, где очередной акт агрессии РФ в Черном море 25 ноября определен как противоречивый, с точки зрения права, инцидент. Эта же резолюция не назвала захваченных моряков военнопленными", – констатировал Хара.
Он уверен, что будет большой ошибкой продолжать разделение различных эпизодов агрессии России, в частности, разделять Крым и Донбасс. Вполне понятно, что Россия не будет соглашаться на включение вопроса Крыма в повестку дня переговоров о прекращении агрессии, которую она тоже не признает.
Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войной"Итак, мы должны понять, что конфликт с РФ будет длиться годами, пока все территории не вернутся в состав Украины. Отделение этих вопросов граничит с преступлением. Крым есть и будет весомым фактором реальной опасности для Украины, Черноморского региона и европейского континента. Наша задача – убеждать западных партнеров, что Крым является не только тюрьмой для украинцев, где системно нарушают права человека, но и крупнейшей в мире военной базой, которая угрожает не только Украине и странам вне зоны НАТО, но и, собственно, странам-членам ЕС и НАТО", – отметил эксперт.
Более того, Крым является плацдармом для расширения российского присутствия в стратегически важном для США и Европы ближневосточном регионе, подчеркнул он. По его словам, пока Крым не вернется в состав Украины, он будет оставаться серьезной политикой безопасности угрозой.
Хара перечислил три условия прекращения войны:
- Капитуляция Украины, что является невозможным ввиду настроения украинцев и способность защищать государство;
- Россия теряет ресурсы для ведения агрессивной войны;
- В Кремле доходят до понимания, что цена покорения Украины слишком высока.
"Сейчас действующие санкции существенно подрывают ресурсную базу агрессии (за годы войны с Украиной из российской экономики выведено 325,5 млрд долларов), но поддержка рядовыми россиянами путинского режима и существующая денежная "подушка" дают возможность еще некоторое время продолжать агрессивный курс", – отметил эксперт.
Читайте такжеПочему Украина должна обменять вступление в НАТО на окончание войныЦена агрессии возрастает, но в понимании Путина она является умеренной, чтобы вернуться на геополитическую сцену, считает он. Поэтому победа Украины, по его мнению, заключается в избежании существенного военного поражения в случае широкомасштабного вторжения, усилении сектора безопасности и обороны (интенсивное доведение ВСУ до стандартов НАТО), таких политических реформах, которые гарантируют стремительный экономический рост, улучшение благосостояния и дополнительные ресурсы на оборону.
На дипломатическом фронте Киеву придется противодействовать большому давлению, направленному на поиск "компромисса" с РФ, а также вынесения за скобки вопроса Крыма.
"Таким образом, победа в большей степени зависит от Киева, чем от тех, кто нас поддерживает на Западе, или Москвы, – резюмировал Хара. – Нет разницы, в каком формате вести переговоры с Россией. Самое главное – содержание переговоров. Сейчас в Кремле считают, что могут вернуть себе Украину спустя определенное время. Очевидно, что хотя болезненные санкции и политические маневры Запада доставляют беспокойство Москве, но их явно недостаточно, чтобы получить немедленный результат".
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.