Госдеп дал Украине миллион на "освобождение" интернета

9 марта 2019, 09:21

Целью Бюро является продвижение "безопасного, надежного и открытого интернета".

Госдеп США
Госдеп США / Reuters

Госдеп США принял решение выделить более $1 млн на программы по продвижению свободы интернета в Украине.

Об этом, говорится в заявлении Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, передает РИА Новости.

"Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США объявляет об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые продвигают свободу интернета в Украине", - сказано в сообщении.

Целью Бюро является продвижение "безопасного, надежного и открытого интернета". Для этого, согласно заявлению, будут продвигаться права человека и фундаментальные свободы с помощью "свободного потока информации онлайн".

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал президента Петра Порошенко поддержать Декларацию в защиту свободы слова, которую он как кандидат на пост главы государства еще не подписал.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к кандидату в президенты Украины Петру Порошенко с предложением встретиться с журналистами и обсудить угрозы свободе слова, состояние физической безопасности работников медиа, факты давления на журналистов. Во время встречи предлагаем осознанно подписать Декларацию в защиту свободы слова", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

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Украина США Госдеп Интернет
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