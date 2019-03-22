Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом

Владимир Путин / Reuters

Кремль никогда не нужен был украинский Донбасс как таковой - агрессия на востоке стала лишь элементом плана президента РФ Владимира Путина по обескровливанию Украины.

Такое мнению в интервью порталу Факты высказал экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а теперь советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

"Донбасс вернуть в конституционно-правовое поле Украины будет легче, чем Крым. Следует понимать, что на Донбасс Кремль не претендовал никогда. Путину просто нужно было обескровить государство, которое теперь для Москвы является врагом номер один", — заявил дипломат.

Читайте также"Под российское ярмо": Порошенко проник в суть планов Путина по УкраинеПо поводу аннексированного Россией Крыма, Левченко полагает, что полуостров должен быть возвращен Украине, а все инициаторы его захвата — наказаны.

Как утверждает дипломат, РФ не только захватила чужие территории, но и нарушила мировой правопорядок, вдобавок нанеся огромный политический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.

"Россия — мощное ядерное государство, все это хорошо понимают. Но тем не менее верю, что ответить за содеянное определенным лицам придется. И за Крым, и за Донбасс", — подытожил Левченко.

Напомним, ранее эксперт раскрыл план Путина по Украине после выборов. До этого адвокат раскрыл коварный и подлый план Путина по атаке на Украину