Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом

22 марта 2019, 10:51

По мнению дипломата военные действия на востоке Украины имеют под собой серьезнейшую подоплеку.

Владимир Путин на послании Федеральному Собранию.
Владимир Путин / Reuters

Кремль никогда не нужен был украинский Донбасс как таковой - агрессия на востоке стала лишь элементом плана президента РФ Владимира Путина по обескровливанию Украины.
Такое мнению в интервью порталу Факты высказал экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а теперь советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

"Донбасс вернуть в конституционно-правовое поле Украины будет легче, чем Крым. Следует понимать, что на Донбасс Кремль не претендовал никогда. Путину просто нужно было обескровить государство, которое теперь для Москвы является врагом номер один", — заявил дипломат.

Читайте также"Под российское ярмо": Порошенко проник в суть планов Путина по УкраинеПо поводу аннексированного Россией Крыма, Левченко полагает, что полуостров должен быть возвращен Украине, а все инициаторы его захвата — наказаны.

Как утверждает дипломат, РФ не только захватила чужие территории, но и нарушила мировой правопорядок, вдобавок нанеся огромный политический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.

"Россия — мощное ядерное государство, все это хорошо понимают. Но тем не менее верю, что ответить за содеянное определенным лицам придется. И за Крым, и за Донбасс", — подытожил Левченко.

Напомним, ранее эксперт раскрыл план Путина по Украине после выборов. До этого адвокат раскрыл коварный и подлый план Путина по атаке на Украину

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина план Владимир Путин война на Донбассе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:51
Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом
10:48
Почему новый контракт главы Нафтогаза еще подозрительней старого мнение
10:31
Восхождение зрады: Половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия - опрос
10:20
В России суд вынес приговор Павлу Грибу Видео
10:04
Американские СМИ узнали о планах России испытать гиперзвуковые ракеты на полигоне
09:30
Борис Акунин рассказал о главном чувстве Путина Видео
09:25
Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли мнение
09:21
Кавылин рассказал об образовательных инициативах в ГФС Киевской области
08:55
Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших Фото Видео
08:34
Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят мнение
08:25
Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине
08:00
Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке" Фото Видео
07:45
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
07:25
"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов Фото Видео
07:16
После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News
06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа мнение
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
06:34
Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019
06:10
Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли Видео
05:44
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
05:08
Экс-нардеп объяснил, светит ли "Л/ДНР" включение в состав России Видео
04:23
Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом
03:36
Политолог рассказал, кому Путин поможет выйти во второй тур президентских выборов в Украине Видео
01:17
Путин может только позавидовать Назарбаеву - Bloomberg
00:40
Сексологи рассказали, в каком возрасте вредно регулярно смотреть порно
00:15
Когда Троица 2019 в Украине Видео
21 марта, четверг
23:54
Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3 Видео
23:39
"Киев "разводит" Запад, как щенков": эксперт пояснил, как страх Порошенко повлиял на отмену статьи об обогащении Видео
23:18
"Думал, он умнее": эксперт оценил, почему Луценко раздул скандал вокруг Йованович только спустя 3 года Видео
22:58
"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает Видео
22:39
"Превратилась в бабульку": СМИ рассказали о страшном диагнозе Ротару
22:26
"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Видео
21:46
В МИД обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды" Видео
21:19
5 млн украинцев останутся без воды – или всем поднимут тарифы: что случилось Видео
21:09
Убийство Гандзюк: Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения Видео
20:41
"Оккупанты": Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию"
20:26
Стала известна дата премьеры сериала Слуга народа-3 Видео
19:55
Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов – Нафтогаз Видео
19:30
Украинских туристов порадовали безвизом с еще одной страной Видео
19:23
Донбасс будет возвращен в короткие сроки - Тимошенко
19:15
Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться Видео
18:55
С 1 апреля резко подорожают билеты на поезда
18:39
РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Видео
18:06
Стало известно, возле кого похоронили Началову: опубликованы фото Фото Видео
18:04
YUNA-2019: опубликован полный список номинантов премии Видео
17:54
Тимошенко рассказала, как устранить коррупционеров от власти и сделать Украину сильной
17:47
Канада выделит 100 млн долларов на военную помощь Украине Видео
17:46
Английский суд приостановил рассмотрение дела Нафтогаза и Газпрома
17:23
Зеленский назвал возможные компромиссы ради Крыма и Донбасса Видео
17:16
Трамп рассказал об украинском заговоре в пользу Клинтон
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться