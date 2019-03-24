В Нафтогазе посмеялись над скидками на газ, предложенными Россией Бойко и Медведчуку

Государственная компания Нафтогаз Украины заявила, что "Скидка" на газ, которую Россия предложила кандидату в президенты Юрию Бойко и его соратнику по политсиле Виктору Медведчуку во время визита в Москву, абсолютно не выгодна украинскому государству.

Как говорится в заявлении концерна, согласно действующему контракту, в который внесли поправки в арбитраже, страна-агрессор уже должна продавать газ на 48% дешевле той цены, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте.

"Поэтому предлагать скидку 25% это как-то несерьезно", — сказано в документе.

В рамках визита в Россию представители Оппозиционной платформы - За жизнь заявляли, что газ будет поставляться по цене 240-260 долл/тыс. куб. м. в случае избрания Бойко президентом. В Нафтогазе возразили: Украина покупала его на открытых торгах в ЕС в марте за 226 долл/тыс. куб. м. в среднем. В апреле – уже за 217 долл./тыс. куб. м.

Читайте такжеПосланные посланцы: о чем говорит визит Медведчука и Бойко в Москву"А еще нам интересно, не забыл ли господин Бойко обсудить судьбу вышек своего имени, которые Россия украла у нас в Черном море. Напомним, суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате наших активов и приступил к определению объема компенсации", — добавили в компании.

В Нафтогазе подчеркнули, что компенсация на вышли Бойко от России составляет пять млрд долларов и накопленные проценты. Эти средства можно было пустить на нужды украинского бюджета.

Как ранее сообщалось, СБУ намерена расследовать визит Бойко и Медведчука в Москву и их встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.

Напомним, Порошенко заявил, что Бойко и Медведчук обсуждали как снова подсадить Украину на российскую газовую иглу.