Москва уже не знает, чем умаслить Киев – эксперт

Бойко и Медведчук / 112 Украина

22 марта, за девять дней до президентских выборов в Украине, пророссийский кандидат в президенты Украины Юрий Бойко отправился в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым без предварительного уведомления. Для кандидата в президенты странно посещать лидера страны, с которой его родина находится в состоянии войны. Об этом пишет Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в своем блоге, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеВ Нафтогазе посмеялись над скидками на газ, предложенными Россией Бойко и МедведчукуБойко, бывший министр энергетики при президенте Викторе Януковиче, не поехал один. Он поехал вместе с реальным лидером пророссийской "Оппозиционной платформы За життя" Виктором Медведчуком, известным первопроходцем в торговле газом и ближайшим другом и представителем президента России Владимира Путина в Украине. Формальной темой переговоров была торговля газом между Россией и Украиной, основным источником коррупции в Украине.

Медведчук был одним из первых четырех человек, против которых США ввели санкции за российскую оккупацию Крыма 17 марта 2014 года, за день до того, как Путин аннексировал Крым. Странно, что Украина не ввела никаких ограничений в отношении Медведчука. Он представляет Украину в Минской группе по обмену заключенными на Донбассе, и через посредника считается владельцем двух украинских телеканалов – 112 и NewsOne.

Все участники встречи дали понять, что украинцы были инициаторами этой встречи. Излишне говорить, что лидеры оппозиции не должны ехать в чужую страну, и уж точно не во вражескую страну, чтобы договориться о газовом соглашении от имени своей нации в последние дни избирательной кампании.

Читайте также"Сс*т в глаза всей стране с телеэкрана": соцсети взорвались после визита Бойко и Медведчука в МосквуИ Бойко, и Медведчук сказали, что сожалеют о плохих отношениях между Россией и Украиной, совсем не упоминая об агрессии. Наоборот, оба обвиняли украинские власти. Бойко не упомянул также о российских санкциях против Украины как причину резкого сокращения взаимной торговли, а Медведчук даже солгал, что украинские власти ввели западные санкции против России, а бедная Россия только противодействовала. Ни Бойко, ни Медведчук не могли сказать о России ни одного негативного слова, как будто Украина виновата во всем.

Учитывая, что Бойко является кандидатом в президенты, ожидалось, что он будет исполнять главную роль, но после нескольких предложений вначале, Медведчук показал кто в доме хозяин. О 20-минутной телевизионной встрече Медведчук говорил в течение 12 минут, показывая, что он - начальник, а Бойко - подчиненный. Его речь была жестоким осуждением того, что украинское правительство сделало за последние 5 лет. Любой, кто посмотрел это видео, понял, что Бойко не настоящий кандидат. Длинная речь Медведчука была более антиукраинской, антизападной и антиевропейской, чем можно себе представить. Суть его речи в том, что Россия и Украина должны восстановить хорошие отношения.

Помимо того, что они потворствовали тому, насколько ужасны украинские власти, обсуждалась возможная газовая сделка между Россией и Украиной, на заключение которой у них нет мандата. Медведчук отметил, что и Северный поток-2, и Турецкий поток запустят в декабре 2019 года, так что транзит через Украину больше не понадобится, а это будет стоить Украине 5000 рабочих мест и 3 млрд долларов в год убытков от потери транзита.

Читайте также"Ползают на коленях": Порошенко накинулся на засветившихся в РФ Бойко и МедведчукаМедведчук вернулся к своим старым инициативам, когда был очень влиятельным независимым руководителем аппарата президента Украины Леонида Кучмы, призывая создать газовый консорциум между Россией и Украиной. Газпром в лице руководителя Алексея Миллера согласился. Он заявил, что Газпром готов продлить контракт на транзит газа, не смотря на все новые трубопроводы. Если Газпром уже построил эти два трубопровода (Северный поток-2 и Турецкий поток), чтобы избегать транзита через Украину, с чего бы это вдруг он будет менять свой курс? Понятно, что не будет. Это было просто шоу для пророссийского электората в Украине. Унылое лицо Бойко лишний раз показало, насколько маленький этот электорат.

Безжалостный Миллер пытался быть милым, подчеркивая, что еще рано говорить о возможной цене, но уверял, что украинские потребители будут платить на четверть меньше, что в лучшем случае очень сомнительно.

Этот болезненный и грустный театр Кабуки говорит о том, что Москва выдохлась в украинской политике и пробует самые простые уловки в отсутствие каких-либо изощренных. Бойко, не дурак, и вероятно, понимает, что это видео не даст украинцам повода голосовать за него. Если это не измена, то что тогда?