Россия сменила тон по освобождению моряков – Зеркаль

23 апреля 2019, 23:43

В МИД не могут понять причину перемен.

Зеркаль
Зеркаль заявила, что Россия начала вести конструктивный диалог по вопросу освобождения моряков / УНИАН

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.

"Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии. Неизвестно, это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций", - написала дипломат в Facebook.

Зеркаль добавила, что изменение со стороны России не повлияло на позиции сторон.

По словам замглавы МИД, в ближайшее время Международный трибунал по морскому праву подтвердит требования Украины по освобождению моряков.

Читайте такжеВ ООН определились со статусом задержанных Россией украинских моряков"К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли, и устранить нарушение международного права. Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - подытожила Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018-го во время перехода группы кораблей ВМС Украины (бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу) из Одессы в Мариуполь они были атакованы суднами Пограничного управления ФСБ. В плен россияне попали 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения. Они до сих пор содержатся в московских следственных изоляторах.

Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против России временных мер для немедленного освобождения 24 украинских моряков.

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Россия МИД трибунал моряки Елена Зеркаль
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