"Ждем с конвоем и наручниками": Луценко оценил желание Януковича вернуться в Украину

Юрий Луценко пригрозил Виктору Януковичу конвоем и наручниками / investigator.org.ua

Беглого экс-президента Виктора Януковича в Украине ждет приговор за госизмену и обвинительный акт за организацию расстрелов на Майдане, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Таким образом он оценил заявление адвоката экс-президента Виталия Сердюка который подчеркнул, что Янукович хочет вернуться в Украину.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт за организацию расстрелов Майдана.

Ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах и рассказал о "нелегких" задачах, которые встанут перед новым главой государства.

В ответ Дмитрий Разумков, официальный спикер штаба Зеленского жестко ответил на поздравления Януковича.