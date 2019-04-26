"Имеет полное право": адвокат раскрыл обстоятельства выезда Рубана за границу

26 апреля 2019, 13:03

Валентин Рыбин ожидает, что его клиент вернется в Украину к судебному заседанию, которое состоится 7 мая.

Рубан
Владимир Рубан на скамье подсудимых / Фото: РИА Новости

Обвиняемый в терроризме глава организации Офицерский корпус Владимир Рубан имел законное право выехать за границу.

По словам адвоката Валентина Рыбина, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая.

"Он имеет полное право выезжать за границу, поскольку к нему не применена никакая мера пресечения. Насколько я знаю, у него дети учатся за границей... я уверен, что Владимир Рубан вернется к заседанию суда", - рассказал Рыбин Українським Новинам.

Напомним, 15 апреля Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко

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Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения. После этого решения как Савченко, так и Рубан получили право перемещаться как по Украине, так и за ее пределы.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.

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Надежда Савченко Владимир Рубан
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