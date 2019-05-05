Военные США проинспектировали американское оборудование в зоне ООС

Американские военные побывали в зоне ООС / 112.ua

Делегация Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Американские дипломаты ознакомилась с оперативной обстановкой, а также условиями эксплуатации украинскими военными переданного им американского оборудования, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", - говорится в сообщении.

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Кроме того, американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США передали ВСУ новую партию боевой техники.