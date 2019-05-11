Международный фонд заподозрил Бирюкова в хищении 20 млн долларов

11 мая 2019, 17:31

Речь идет о гуманитарной помощи.

Юрий Бирюков
Бирюков не отчитался перед международной организацией о получении гуманитарной помощи / Главред

На имя действующего президента Петра Порошенко поступил запрос о главы Датской международной благотворительной организации Global Medical Aid с просьбой начать расследование советника главы государства Юрия Бирюкова.

"Я до сих пор не знаю, куда делся гуманитарный груз, который был направлен "Global Medical Aid" для БФ "Крылья Феникса" на сумму 20 миллионов и могу сделать вывод, что медикаменты и медицинское оборудование не были переданы на благо пациентов, как было запланировано, а были использованы для личного обогащения Бирюкова Юрия", - сказан в документе, который опубликовал в Facebook ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Президент Global Medical Aid Ханс-Фредерик Диденсборг в приведенном письме сообщает, что гуманитарная помощь в двух грузовиках была передана в Украину в январе 2015 года, однако благотворительный фонд Крылья Феникса так и не предоставил о ней отчет. Документы обещали предоставить Диденсборгу по мере готовности с подписями и печатями получателей.

/ Фото: Facebook/Иван Апаршин

Впоследствии бумаги главе Global Medical Aid Ханс передали, однако они были сущей фикцией, поскольку были просто распечатаны и не содержали подписей, печатей и информации о медицинских препаратах. Поэтому Диденсборг требует от Порошенко начать расследование против фонда Крылья Феникс и Бирюкова, чтобы выяснить судьбу благотворительной помощи.

Ранее Апаршин заявил, что советнику президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих.

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расследование Петр Порошенко Крылья Феникса Юрий Бирюков Иван Апаршин
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