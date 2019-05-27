Главные новости 27 мая: бунт в одесской колонии и решение Верховного суда насчет иска к Зеленскому

27 мая 2019, 21:56

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 27 мая.

Главные новости 27 мая: В понедельник в одесской колонии произошел бунт
В понедельник в одесской колонии произошел бунт / od.npu.gov.ua

В понедельник, 27 мая, произошел бунт в колонии в Одессе и Верховный суд принял решение насчет иска к президенту Владимиру Зеленскому относительно указа о роспуске Верховной Рады.

Также появились результаты выборов в Европарламент, выяснилось, кто поведет партию Зеленского Слуга народа на выборы в Верховную Раду и стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц покидает свой пост.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 27 мая.

Бунт в одесской колонии

В одесской Южной колонии общего режима №51 произошли беспорядки, заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорил Главреду, что одной из причин бунта в одесской колонии могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация исправительного учреждения.

Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин написал, что в Одессе в колонии осужденные пытались захватить админздание и пошли на поджог по указанию "воров в законе". Аброськин отмечал, что цель бунта в одесской колонии — дестабилизация ситуации.

Позже начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что в Одессе в колонии во время бунта пострадали и обратились к медикам пятеро сотрудников исправительного учреждения.

  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции od.npu.gov.ua
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции od.npu.gov.ua
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции od.npu.gov.ua

Решение Верховного суда относительно иска к Зеленскому

Верховный суд постановил не открывать производство по делу относительно иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля, поскольку рассмотрение такого дела находится в юрисдикции Конституционного суда.

Отставка Курца с поста канцлера Австрии

Курц был вынужден покинуть пост канцлера Австрии, поскольку нижняя палата австрийского парламента вынесла ему вотум недоверия. Это произошло после скандала с записью, появившуюся в двух немецких СМИ, который побудил крайне правого вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку, после чего Курц отказался от коалиции между двумя партиями.

Глава Слуги народа

Участники партии президента Владимира Зеленского Слуга народа выбрали партийного главу. Как и прогнозировалось, им стал Дмитрий Разумков, рассказала на пресс-конференции пресс-секретарь.

Гройсман остыл

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман только 21 мая требовал от президента Владимира Зеленского незамедлительно внести кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина, как вдруг остыл, и уже считает, что до момента проведения досрочных выборов он вместе с командой президента может предпринять важные шаги в политике.

Выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент выиграла одна из крупнейших партий Европы - Европейская народная партия - в новом парламенте ее будут представлять ​​178 депутатов (группа потеряла 39 мандатов). Отметим, что всего в Европарламенте 751 место. Уже сегодня лидеры партий-победителей выборов начнут формировать новое большинство.

Признание вдовы Вороненкова

Спустя два года после дерзкого убийства в центре Киева экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, его жена Мария Максакова сделала неожиданное публичное признание. Она уточнила, что украинские следователи просто убедили ее в том, что за убийством Вороненкова стоит именно ее первый муж Тюрин.

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