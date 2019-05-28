Главные новости 28 мая: возвращение Саакашвили гражданства Украины и назначение нового секретаря СНБО

28 мая 2019, 22:00

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 28 мая.

Главные новости 28 мая: Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство
Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство / УНИАН

Во вторник, 28 мая, президент Владимир Зеленский своим указом отменил решение лишить украинского гражданства бывшего лидера Грузии, экс-главу Одесской областной госадминистрации, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили.

В этот же день выяснилось, когда бывший губернатор вернется в Украину.

Кроме того, Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны страны.

Стало известно, что Украинский МИД будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива, что позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации.

Также в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе.

Появилась информация, что Владимир Гройсман поведет на выборы часть Кабмина. В парламенте заговорили о том, что Кабмин может возглавить Тигипко.

И в Сети пожаловались на очередную поломку на новом киевском мосту.

Добавим, что 28 мая именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Возвращение Саакашвили гражданства Украины

Зеленский внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства, и вернул бывшему главе Грузии украинское гражданство.

Потом Саакашвили в Facebook поблагодарил украинского лидера. 

https://youtu.be/TjpUJkdH_i8

Опубликовано Mikheil Saakashvili Вторник, 28 мая 2019 г.

Помощница экс-губернатора Одесчины поделилась информацией, что он прилетает в аэропорт Борисполь (находится под Киевом) из столицы Польши Варшавы 29 мая в 17:15.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".

Назначение нового главы СНБО

Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО. Пост главы СНБО занял бывший министр финансов Александр Данилюк.

Тигипко и Кабмин

Бывший регионал Сергей Тигипко, с которым в 2010-2014 годах работал Дмитрий Разумков, политконсультант Владимира Зеленского во время президентской гонки и новоиспеченный глава партии Слуга народа, фигурирует в списке наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины.

Очередная поломка моста Кличко

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту, соединившим Арку дружбы народов и Владимирскую горку и открытом 25 мая, были повреждены не только стекла, но и велодорожка. В Сети возмутились по этому поводу.

Керченский пролив

Украинский МИД будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива, что позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - сказала Зеркаль.

Бунт осужденных в Одессе

27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Спровоцировали бунт, по мнению ГБР, зверские условия содержания осужденных и неважное качество продуктов питания. Об этом администрацию колонии регулярно уведомляли, но в ответ была нулевая реакция и заключенные не увидели никаких попыток хотя-бы что-то изменить.

Гройсман и выборы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отставку которого Рада рассмотрит на своем заседании 30 мая, намерен участвовать в досрочных парламентских выборах. Съезд его партии под названием Украинская стратегия состоится через неделю.  

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд... Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - заявил в эфире программы шоу Свобода слова министр кабинета министров Украины Александр Саенко.

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