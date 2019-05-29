Главные новости 29 мая: обратный путь Саакашвили, Москва жаждет мира с Киевом и штурм мэрии Львова

29 мая 2019, 14:56

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 29 мая.

Саакашвили
Саакашвили возвращается в Украину / УНИАН

Сегодня, 29 мая, экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михеил Саакашвили вернется в Украину после двухгодичного изгнания из страны однокурсником Петром Порошенко.

Также у Владимира Зеленского рассказали, почему пока не будут увольнять Юрия Луценко.

Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за Владимиром Путиным, назвал свои условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.

Кроме того, российские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в США.

Также законопроект об импичменте президента зарегистрировали в Раде.

Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана и Избирательный кодекс.

Неожиданно Москва предложила Киеву вернуть добрососедские отношения.

А во Львове протестующие со штурмом захватили мэрию

29 мая - Международный день миротворцев ООН и Всемирный день здорового пищеварения.

Именины 29 мая празднуют: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.

Отметим, что 29 мая 5 лет назад россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий.

Импичмент 

В Раде зарегистрировали законопроект об импичменте президента Украины. Документ под названием "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления" ("Об импичменте") получил №10339.

Отставка Гройсмана

29 мая, в среду, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра и Избирательный кодекс, сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец. 

Москва - Киев: отношения "с чистого листа"

Председатель Совета Федерации РФ (Верхняя палата) Валентина Матвиенко, которая недавно объяснила, почему Кремль решился на аннексию Крыма, внезапно предложила наладить хорошие  отношения с Киевом.

"Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной", - заявила Матвиенко в интервью ТАСС.

Захват мэрии во Львове

В среду, 29 мая, во Львове несколько десятков людей, назвавших себя представителями Национального корпуса, Развития общины и Украинского союза участников АТО захватили Львовскую городскую раду.

Утром, после того как протестующие собрались у стен Ратуши, к ним вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. Однако протестующие отказались общаться с представителями мэрии на улицы и начали требовать впустить их в большую сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросу ЖКХ Сергея Бабака.

Когда протестующим отказали в их требованиях, они начали выламывать дверь ратуши.

Обратный путь Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михеил Саакашвили сегодня вернется в Украину после двухгодичного изгнания из страны однокурсником Петром Порошенко.

"В 17:15 Михаил Саакашвили прилетит в Борисполь из Варшавы", — сообщила помощница Саакашвили Дарья Чиж на странице в Facebook.

Сразу после того, как Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, он назвал поступок главы государства "смелым ходом" и отметил, что любит Украину, и она давно стала для него вторым домом.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО

Российские паспорта, которые с 24 апреля по упрощенной процедуре разрешил получать жителям неподконтрольных украинской власти районов Донбасса президент РФ Владимир Путин, не будут признавать в Соединенных штатах Америки, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Нормандская встреча

Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за Владимиром Путиным, назвал свои условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки, и уточнил, что в ближайшее время вряд ли стоит надеяться на прорыв по урегулированию кризиса на Донбассе.

Отставка Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пока не трогать ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

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