Сегодня Саакашвили вернется в Украину: что ждет однокурсника Порошенко спустя два года после изгнания

Саакашвили сегодня прилетит в Борисполь / Vesti.ru

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михеил Саакашвили сегодня вернется в Украину после двухгодичного изгнания из страны однокурсником Петром Порошенко.

"В 17:15 Михаил Саакашвили прилетит в Борисполь из Варшавы",— сообщила помощница Саакашвили Дарья Чиж на странице в Facebook.

Сразу после того, как Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, он назвал поступок главы государства "смелым ходом" и отметил, что любит Украину, и она давно стала для него вторым домом.

Во время прямого эфира в Facebook Саакашвили высказал мнение, что Украина после недавних президентских выборов получила шанс, который нельзя позволить утратить. Он заверил, что не намерен мстить экс-президенту Петру Порошенко, который незаконно лишил его украинского гражданства.

Отметим, что Порошенко и Саакашвили учились в Киевском институте международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Порошенко - на специальности международные отношения, Саакашвили - на международном праве.

Возвращение в политику

Политолог Алекскндр Доний считает, что Михаел Саакашвили имеет кипучую энергию, и он не будет сидеть на месте.

"Он может заниматься политикой на месте, в органах власти, как общественный деятель, журналист, ведя общественно-политическую передачу на одном из украинских телеканалов. В любом случае это будет заметная деятельность, он в расцвете сил и стремится к политической справедливости за действия против него. Поэтому без сомнения его можно ожидать в политическом процессе", - уверен Доний.

Досрочные выборы

В свою очередь, Михеил Саакашвили точно не пойдет на досрочные выборы в Раду в списке Слуги народа, заявил глава партии Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - рассказал Разумков в эфире ток-шоу Пульс на телеканале"112 Украина.

Удар по Тимошенко

Саакашвили ударит по Тимошенко - вот главный объект атаки, считает политолог Михаил Чаплыга.

"Теперь претензии Тимошенко на Премьерство будут разбавлены Саакашвили. А все, кто не втиснутся в список ЮВТ - уйдут от нее к нему и станут мочить ее. Поскольку кампания ЮВТ будет строиться по принципу "Юля - премьер", значит и тут Саакашвили больше бьет по Тимошенко, чем по Порошенко", - сказал Михаил Чаплыга.

Критика Порошенко

Политолог Руслан Бортник высказал мнение, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения на территорию Украины и обретения гражданства, не сможет стать народным депутатом из-за долгого отсутствия в стране, но способен претендовать на должности.

"Я думаю, что его возвращение связано с несколькими вещами. Первое, это ощущение справедливости, Владимир Зеленский считает, что с Саакашвили расправились. Второе - это часть западных партнеров и друзей Саакашвили за рубежом тоже могли оказывать какое-то давление или передавать свои рекомендации Зеленскому в этом ключе. И самое главное – Саакашвили обрушится с критикой на Петра Порошенко. И он станет личным тигром Порошенко, он будет его постоянно атаковать, снижая его рейтинг и его политических проектов, которые прорастут из блока БПП", - сказал он в комментарии Главреду.

Суды

Могут ждать Михеила Саакашвили и судебные тяжбы. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что после возвращения гражданства Украины Михеилу Саакашвили обвинения в сторону бывшего чиновника в содействии преступной группировке остаются в силе.

Генпрокурор по-прежнему считает, что Саакашвили получал деньги у беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил лишение гражданства Михеила Саакашвили.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.