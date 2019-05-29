Саакашвили возвращается: что стоит за решением Зеленского

Саакашвили вернется в Украину

Я был одним из тех, кто инициировал отмену указа Петра Порошенко о лишении Михеила Саакашвили гражданства именно таким образом, как это сделал Владимир Зеленский.

Суть проблемы в том, что согласно Конституции Украины, никто не может быть лишен гражданства. Поэтому указ Порошенко был абсолютно казуистическим - он не лишал Саакашвили гражданства, а отменял указ про предоставление. Это выглядело абсолютно несправедливо, ведь если документы были предоставлены несправедливо, то нужно было наказать тех, кто их пропустил.

Пока Саакашвили сотрудничал с Порошенко, никого не интересовало качество документов. Но как только Михеил перешел в оппозицию к президенту, то сразу же был найден повод для лишения гражданства. Это было нечестно, несправедливо и неконституционно. И единственный способ все исправить – это как раз отменить указ предыдущего президента, что и сделал Владимир Зеленский. К этому призывал ряд активистов, общественных деятелей, журналистов и я был один из тех, кто написал видеообращение к новоизбранному президенту с таким предложением.

Эта история с гражданством Саакашвили – одна из тех крупиц, которые способствовали абсолютному разгрому Порошенко на выборах. Потому что ушедший президент не ассоциировался с справедливостью.

Михаел Саакашвили имеет кипучую энергию, и он не будет сидеть на месте. Он может заниматься политикой на месте, в органах власти, как общественный деятель, журналист, ведя общественно-политическую передачу на одном из украинских телеканалов. В любом случае это будет заметная деятельность, он в расцвете сил и стремится к политической справедливости за действия против него. Поэтому без сомнения его можно ожидать в политическом процессе.

Читайте такжеАстрологический прогноз для Саакашвили: удача в Доме Родины и опасность от оружияЧто касается команды Зеленского, то это вопрос к ним – насколько им нужен Саакашвили в системе власти. Хотя этого ждут многие сторонники грузинского реформатора. Но приверженцы Саакашвили – не сторонники Зеленского. Несмотря на то, что они проголосовали на выборах за нового президента, рассматривая его как союзника в борьбе против Петра Порошенко.

Многие поклонники Саакашвили хотели бы видеть его на исполнительной должности. Но хочу уточнить, что это только их мечты. А у Зеленского и его команды может быть свое видение. Но в любом случае возвращение гражданства является смелым, справедливым и решительным шагом.