Полиция бесчинствует: наглый опер расстрелял киевлянина

Дерзкий опер напал на киевлянина / ГБР

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции, который вместе с братом из хулиганских побуждений травмировал из пистолета жителя Киева.

По информации, что это был случай с участием водителя квадроцикла, который произошел еще 6 апреля этого года в Дарницком районе Киева.

Следствие определило, что опер со своим братом развлекались на массиве Осокорки в Киеве и напали на мужчину.

"С применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", — сказано в сообщении пресс-службы ГБР 4 июня.

Оперу грозит от 3 до 7 лет / ГБР

Стало известно, что сейчас оперу и его брату объявили о подозрении.

Добавим, что подозреваемому сотруднику полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.