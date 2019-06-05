"Моей семье угрожают": мать подозреваемого в убийстве мальчика полицейского жалуется на угрозы

5 июня 2019, 21:03

Женщина уверяет, что окружающие по отношению к ним настроены агрессивно.

Кириллу Тлявову копы прострелили голову
Мать подозреваемого убеждена, что в убийстве Кирилла ее сына обвинили без суда и следствия / Фейсбук Татьяна Тлявова

Алла Приходько, мать подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлялова полицейского Ивана Приходько, пожаловалась на угрозы со стороны незнакомых людей, которые проявляют чрезмерную агрессию.

"В нашей местной газете было написано, что "люди порвут эти семьи". За что? Не доказано, что это пуля моего сына, не задержали других двух человек, которые стреляли параллельно так же. На сегодня по-честному поступил только мой сын, он сказал: "Да, я был там и стрелял, но стреляли четверо". А не арестованы все четверо только потому, что там играет большая политика – так же надо взять "двух пьяных ментов", а гражданские, что там были, никого не интересуют", - цитирует женщину ТСН.

Мать подозреваемого уверяет, что семьи участников роковой стрельбы общественность осудила без суда и следствия. Она жалуется на многочисленные обвинения в соучастии в преступлении.

"В нашей местной газете было написано, что "люди порвут эти семьи". За что? Не доказано, что это пуля моего сына, не задержали других двух человек, которые стреляли параллельно так же. На сегодня по-честному поступил только мой сын, он сказал: "Да, я был там и стрелял, но стреляли четверо". А не арестованы все четверо только потому, что там играет большая политика – так же надо взять "двух пьяных ментов", а гражданские, что там были, никого не интересуют", - говорит Алла.

Читайте такжеУбийство ребенка пьяными копами: жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей КириллаЖенщина возмущена тем, что ее сына фактически осудили без суда, а к семьям полицейских, и даже к детям, люди относятся, будто к соучастникам.

"Нас сверлят взглядами так, что невозможно выдержать. А моей невестке на улице кто-то сказал: "Чтобы ты сдохла", - рассказывает она.

Алла Приходько отмечает, что члены семей подозреваемых не могут выйти не только на улицу из-за агрессии окружающих, но и зайти в соцсети, поскольку везде их ожидают проклятия.

"Половина информации, которая идет, она искривлена. Моей семье угрожают. В нашей семье четверо малолетних детей, старшей всего 9 лет (внуки Аллы, двое из них – дети задержанного полицейского). И психологическая помощь сейчас нужна не только братику мальчика, который погиб, о чем мы очень-очень сожалеем, но и нашим детям нужна помощь", - уверяет женщина.

Мама полицейского уверена в невиновности своего сына. Она считает, что в деле есть много нестыковок. Также женщина уверяет, что безосновательны обвинения в сильном алкогольном опьянении подозреваемых.

"В этот день старшая дочь Ивана получила похвальный лист, и они вместе с Владимиром Петровцом, у которого дочь тоже закончила с похвальным листом, были на линейке с детьми, и фотографировались с этими похвальными листами. В школе они были где-то до 13 с лишним. Потом пришли в мою квартиру, по дороге накупили детям мороженого, и Ваня сказал: "Мама, пусть все четверо детей у тебя побудут, нам с Володей надо отскочить на пять минут по делам". И уже говорят, где-то в 16 или в 16:30 Кирюшу уже забрали. И пошли эти заявления, что "менты были невменяемыми". Когда бы они с 14 до 16 часов до такого состояния могли дойти?" - уверяет мать полицейского.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

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