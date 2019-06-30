Главные новости 30 июня: встреча Трампа с Ким Чен Ыном, отвод войск у Станицы и детали возвращения РФ в ПАСЕ

Встреча Дональда Трмпа с Ким Чен Ыном

В воскресенье, 30 июня, состоялась новая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Леонид Кучма предварительно подтвердил отвод войск РФ из района Станицы Луганской.

В Раде рассказали, когда возьмутся за увольнение Павла Климкина.

Украинский дипломат озвучил условия возвращения РФ в ПАСЕ.

Стало известно имя вероятного главы Еврокомиссии.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 30 июня.

Встреча Дональда Трмпа с Ким Чен Ыном

Состоялось сенсационное событие мирового масштаба – впервые в истории нога действующего президента США ступила на территорию КНДР. Так Дональд Трамп встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Рандеву президентов началось в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.

Леонид Кучма подтвердил отвод войск РФ из района Станицы Луганской

По предварительной информации Россия отвела войска из района Станицы Луганской, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

Вместе с тем он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода войск и представит окончательное заключение.

В Раде возьмутся за увольнение Павла Климкина

Глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анны Гопко сообщила, что в понедельник, 1 июля, комитет рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Она также подчеркнула, что комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.

Освобождение моряков входило в условия возвращения РФ в ПАСЕ

Среди условий, которые РФ должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, было освобождение украинских пленных моряков, однако впоследствии европейцы отступили от этого требования, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Стало известно имя вероятного главы Еврокомиссии

Следующим главой Еврокомиссии может стать социал-демократ экс-министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, эту кандидатуру наиболее активно обсуждали европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока.