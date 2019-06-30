Главные новости 30 июня: встреча Трампа с Ким Чен Ыном, отвод войск у Станицы и детали возвращения РФ в ПАСЕ

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 30 июня.
В воскресенье, 30 июня, состоялась новая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
Леонид Кучма предварительно подтвердил отвод войск РФ из района Станицы Луганской.
В Раде рассказали, когда возьмутся за увольнение Павла Климкина.
Украинский дипломат озвучил условия возвращения РФ в ПАСЕ.
Стало известно имя вероятного главы Еврокомиссии.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 30 июня.
Встреча Дональда Трмпа с Ким Чен Ыном
Состоялось сенсационное событие мирового масштаба – впервые в истории нога действующего президента США ступила на территорию КНДР. Так Дональд Трамп встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Рандеву президентов началось в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.
Леонид Кучма подтвердил отвод войск РФ из района Станицы Луганской
По предварительной информации Россия отвела войска из района Станицы Луганской, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.
Вместе с тем он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода войск и представит окончательное заключение.
В Раде возьмутся за увольнение Павла Климкина
Глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анны Гопко сообщила, что в понедельник, 1 июля, комитет рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Она также подчеркнула, что комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.
Освобождение моряков входило в условия возвращения РФ в ПАСЕ
Среди условий, которые РФ должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, было освобождение украинских пленных моряков, однако впоследствии европейцы отступили от этого требования, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.
Стало известно имя вероятного главы Еврокомиссии
Следующим главой Еврокомиссии может стать социал-демократ экс-министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.
Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, эту кандидатуру наиболее активно обсуждали европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока.