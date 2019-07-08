Главные новости 8 июля: предложение Зеленского Путину, окончательное решение по телемосту и важная деталь гибели Тымчука

8 июля 2019, 16:35

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 8 июля.

Путин Зеленский
Путин Зеленский / Крым.Реалии

В понедельник, 8 июля, были собраны главные подробности запланированного скандального телемоста между российским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone, и стало известно окончательное решение относительного его проведения.

Из-за телемоста президент Владимир Зеленский пригласил главу России Владимира Путина принять участие в переговорах в абсолютно новом формате.

В этот же день появилась важная деталь гибели нардепа от партии Народный фронт, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

Также стало известно, что президент Евросовета Дональд Туск рассказал о ловушке российской войны на Донбассе.

Кроме того, синоптики предупредили, в каких областях Украины сегодня ожидается непогода.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 8 июля.

Ключевые подробности телемоста Россия 24 — Newsone: окончательное решение

Телемост запланирован 12 июля в 18:00. Со стороны России программу Надо поговорить будут вести Мария Ситтель и Андрей Малахов, а со стороны Украины — Елена Кирик и Василий Голованов. Сообщалось, что телемост будет длиться два часа.

Юрист Игорь Черняк отметил, что телемост между Россией 24 и Newsone невозможен, поскольку предполагает ретрансляцию эфира российского канала, который вне закона на территории Украины с 2014 года.

На сайте Newsone говорится, что канал намерен провести телемост для начала диалога Украина — РФ.

Лидер партии Национальный корпус, основатель полка Азов, нардеп Андрей Билецкий в блоге на Украинской правде сообщил, что Нацкорпус дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести телемост между нашей страной и Россией.

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В Facebook анонсирована акция под каналом Newsone — "Ідемо на телеміст!". Мероприятие запланировано на сегодня, начало — в 20:00.

Позже Newsone принял окончательное решение относительно телемоста — отменил скандальное мероприятие.

Предложение Владимира Зеленского Владимиру Путину

Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и РФ новой провокацией, цель которой — снова разделить украинцев и предложил Путину принять участие во встрече в Минске в новом формате.

Важная деталь гибели Дмитрия Тымчука

СМИ узнали, что сожительница Тымчука отговаривала его от попыток покончить жизнь самоубийством, однако он себя застрелил.

Ловушка российской войны на Донбассе

После посещения с Зеленским Луганской области Туск написал, что "трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны".

  • Дональд Туск и Владимир Зеленский на Луганщине Reuters
  • Дональд Туск и Владимир Зеленский на Луганщине Reuters
  • Дональд Туск и Владимир Зеленский на Луганщине Reuters
  • Дональд Туск и Владимир Зеленский на Луганщине Reuters
  • Дональд Туск и Владимир Зеленский на Луганщине Reuters

Непогода в Украине

В Украинском гидрометцентре предупредили, что сегодня в большинстве регионов нашей страны будут грозы и шквалы.

По данным синоптиков, на Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Одесчине, Николаевщине, Запорожье, Херсонщине будут значительные дожди.

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