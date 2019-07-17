На счету партии Порошенко арестовали деньги из-за долга перед Портновым

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН

Главный госисполнитель Подольского райотдела Государственной исполнительной службы Киева Борис Полинский вынес постановление об аресте денежных средств на счете партии Европейская солидарность – из-за невыплаты долга в пользу экс-заместителя главы Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

Фотокопию соответствующего документа опубликовал в среду, 17 июля, на собственной странице в Facebook сам Портнов.

"Исполнительная служба арестовала счета "Европейской солидарности" Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. грн, но дело принципа", − написал он.

Кроме того, Портнов утверждает, что далее вышеуказанная сумма денег со счета партии Петра Порошенко будет принудительно перечислена на его личный счет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники Госбюро расследований в рамках дела о продаже завода Кузня на Рыбальском выясняют, зачем Петр Порошенко за период с 17 мая по 17 июня нынешнего года обналичил 34 млн долларов со счетов принадлежащего ему Международного инвестиционного банка.