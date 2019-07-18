Даже боевики на обмен согласились, а Кремль всё испортил – Бессмертный

Украина обвинила Россию в срыве обмена пленными в 2019 году. Обмен пленными / president.gov.ua

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный объявил о срыве обмена пленными 208 на 69.

По его словам, договоренности уже были достигнуты. Украина готова была провести обмен хоть сегодня, 18 июля, подчеркнул Бессмертный.

Он уточнил, что даже представители так называемых "ЛДНР" согласились на условия обмена – но тут палки в колеса процессу вставила Россия.

"Этому возразил Кремль, представители Москвы", – подчеркнул Бессмертный.

Ранее Песков сделал важное уточнение по договоренностям Путина и Зеленского по обмену пленными. Возвращение Вышинского, по его словам, могло бы быть "прекрасным первым шагом".

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран.

Что касается Вышинского, то 16 июля уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков Вышинского.

Перед этим генеральный прокурор Юрий Луценко исключил передачу Вышинского России.

"По крайней мере, до того времени, пока суд не вынесет решение по его делу. Если суд его оправдает, он будет свободным человеком… Если суд его приговорит, то он сможет сделать это (покинуть страну, - ред.) только после отбытия наказания", – пояснил глава ГПУ.