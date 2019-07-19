НАБУ проводит обыски в спортклубе Порошенко и Богдан Моторс

НАБУ / radiosvoboda.org

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в спортклубе 5 элемент и помещениях ПАО автомобильной компании Богдан Моторс.

Обыски связаны с делом о растратах в особо крупных размерах чиновниками Минобороны Украины и Генштаба ВСУ, сказано на странице НАБУ вTwitter.

"НАБУ и САП осуществляют обыски в помещениях ПАО Автомобильная Компания Богдан Моторс, в т.ч. в клубе 5 элемент. Действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что детективы НАБУ расследуют эти факты с апреля 2018 года.

В СМИ сообщили, что спортклуб 5 элемент, расположенный на Рыбальском полуострове в столице принадлежит экс-президенту Петро Порошенко и нардепу от Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко.

Напомним, зимой 2019-го проект Наші гроші опубликовал результаты расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на общую сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе первый замсекретарь СНБО Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с занимаемой должности. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.

Ранее на телеканале Прямой, пренадлежащему Порошенко, прошли обыски с изъятием документов.