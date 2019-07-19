"Нужна была дымовая завеса": боксер Гвоздик высказался об отношениях Украины и России

Гвоздик убежден, что Украину и Россию рассорили намеренно / УНИАН

Известный украинский боксер в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик высказал предположение о причинах ухудшения взаимоотношений между Украиной и Россией.

"Почему мы стали врагами с Россией? Потому что, например, нашему президенту (речь идет о бывшем главе государства Петре Порошенко — прим. ред.) нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант", - сказал он в интервью для Trubuna.com.

По мнению спортсмена, именно это сыграло ключевую роль в победе нынешнего президента Владимира Зеленского на минувших выборах. Он полагает, что большинство украинцев хотели решительно выступить против бывшего главы государства.

"Не надо быть сильно умным, чтобы понять, что не столько народ шел голосовать за Зеленского, сколько против Порошенко. При Порошенко это было просто… Я, возможно, не так хорошо это чувствую, потому что весь его срок живу в Америке. Но у меня есть друзья, с которыми я общаюсь по телефону", - подчеркнул он.

Напомним, что в последнем бою Гвоздик защитил титул чемпиона мира победив французского боксера Дуду Нгумбу. Таким образом, Гвоздик успешно защитил титул чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе, который он завоевал в декабре 2018-го, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.