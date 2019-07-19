"Батя, я старюсь": сын Порошенко агитирует за ЕС перед концертом Вакарчука

Журналист зафиксировал, что Миша Порошенко не увильнул от работы, а действительно агитирует за партию отца / Фото: Twitter/Roman Kravets

Михаил Порошенко, младший сын экс-президента Петра Порошенко, был замечен 19 июля в центре Киева неподалеку от концертной площадки, где должен был состояться бесплатный концерт группы Океан Эльзы.

"Сын Порошенко раздает агитматериалы за партию ЕС в Киеве перед концертом Вакарчука", - сообщил в Twitter журналист Роман Кравец, проиллюстрировав твит фотографией.

На снимке видно, что Михаил зашел в тыл конкурентов, поскольку на заднем плане виднеется автобус партии Голос. Знаменитый наследник одет в белую футболку и кепку с логотипом ЕС. В руках у него пакет, очевидно, с агитационными материалами политсилы, которую возглавляет его отец. Фотограф поймал кадр, на котором у юноши угрюмое выражение лица и отсутствует улыбка.

Пользователи в комментариях иронично и с сарказмом отнеслись к подработке сына бывшего главы государства.

"Видно сыночек недоволен. Батя из Лондона пригнал его", "Ж*па у них горит конкретно … извините", "Футболочку надо поменять на черненькую, да и надпись не та", "Накосячил конкретно, что папик такой опасности подвергают, ведь могут не только тюльпаном "отблагодарить", "Батя, я стараюсь!", "Сыну Порошенко нравится шикарная жизнь, если батя все потеряет, то он будет вынужден ехать в Польшу на ягоды", - написала интернет-публика.

Напомним, сын депутата Золотоношского городского совета от партии экс-президента Порошенко Владислава Восколовича публично помочился на знак "Я люблю Украину".