Скандального Глуховерю уволили с должности главы полиции Днепропетровщины

В Нацполиции уже назначили и.о. руководителя ведомства области.
Виталия Глуховерю уволили с должности начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области за прошлогодний инцидент – он натравил КОРД на попытавшихся оштрафовать его автомобиль патрульных.
"Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначено Артема Васицкого", - сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Артема Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.
Напомним:
- Только на днях СМИ стало известно об инциденте, который произошел 12 сентября 2018 года.
- Патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону.
- Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал на место группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.
- Но на этом разбирательства не закончились - задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет Глуховери, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.
- В ГБР отреагировали на инцидент, и теперь Глуховере грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- 27 июля министр МВД Арсен Аваков инициировал служебное расследование.
- Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли скандального главу полиции Днепропетровщины.