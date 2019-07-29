Скандального Глуховерю уволили с должности главы полиции Днепропетровщины

Виталий Глуховеря был уволен с должности главы полиции Днепропетровщины / dp.npu.gov.ua

Виталия Глуховерю уволили с должности начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области за прошлогодний инцидент – он натравил КОРД на попытавшихся оштрафовать его автомобиль патрульных.

"Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначено Артема Васицкого", - сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Артема Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

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