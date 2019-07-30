Вернуться на Донбасс после войны: стало известно, сколько переселенцев планируют жить дома

23% переселенцев не решили, хотят ли вернуться на Донбасс / irkipedia.ru

Треть переселенцев не намерены возвращаться на Донбасс даже после окончания войны.

По информации, 34% опрошенных украинцев, которые вынуждены были бросить свой дом и уехать из родного Донбасса, не планируют туда возвращаться и жить там.

Хотят вернуться в родные края 23% переселенцев. Столько же – 23% - еще не смогли четко ответить на этот вопрос, сказано в результатах исследования Национальной системы мониторинга Ситуация с внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, стало известно, что самым важным вопросом для переселенцев является отсутствие собственного жилья, о чем сообщили 37% опрошенных.

Читайте такжеРада приняла важное решение по переселенцамСогласно данным опроса, 49% переселенцев снимают квартиры, 9% - арендуют дома, 4% переселенцев живут в арендованных комнатах.

Отметим, в опросе приняли участие 2402 переселенца.

Напомним, ранее Верховный Суд принял окончательное решение по пенсиям для переселенцев. Отметим, Верховный Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющему статус внутренне перемещенного лица. С этого частного иска начались судебные тяжбы, которые повлекли за собой решение в пользу всех пенсионеров-переселенцев.